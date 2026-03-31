SVE ZBOG ANDREWA

Princeze Beatrice i Eugenie neće biti na ovogodišnjem uskrsnom okupljanju kraljevske obitelji

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Odluka donesena uz suglasnost kralja Charlesa dolazi nakon niza kontroverzi povezanih s njihovim roditeljima, dok se princeze nastoje distancirati od sve većeg pritiska javnosti

Princeze Beatrice i Eugenie ove godine neće se pridružiti britanskoj kraljevskoj obitelji na tradicionalnom uskrsnom okupljanju. Kćeri bivšeg princa Andrewa i Sarah Ferguson donijele su odluku o drugačijem načinu obilježavanja Uskrsa, uz razumijevanje i suglasnost njihova ujaka, kralja Charlesa.

Ova vijest dolazi nakon što su Beatrice i Eugenie, zajedno sa svojim muževima, sudjelovale u božićnim proslavama s kraljevskom obitelji. Očekuje se da će i ubuduće biti na obiteljskim događanjima, piše People.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Ranije je objavljeno da će kralj Charles i kraljica Camilla sudjelovati na uskrsnoj jutarnjoj službi u kapeli sv. Jurja, unutar kompleksa dvorca Windsor, zajedno s ostalim članovima kraljevske obitelji, u skladu s dugogodišnjom tradicijom.

Beatrice (37) i Eugenie (35) također neće prisustvovati ni Royal Ascotu u lipnju, kako je ranije izvijestio Daily Mail. Izvor blizak događaju izjavio je da im je poručeno kako ove godine ne mogu sudjelovati. Prema istom izvoru, Beatrice je posebno pogođena ovom odlukom te ju je cijela situacija zatekla nespremnu.

U posljednjim mjesecima princeze se drže podalje od javnosti, ponajviše zbog ponovnog interesa medija za veze njihovih roditelja s Jeffreyjem Epsteinom.

Podsjetimo, kralj Charles je u listopadu najavio oduzimanje kraljevskih titula i počasti svom bratu Andrewu, nakon što su optužbe ponovno došle u fokus javnosti. Princ Andrew povukao se iz javnih kraljevskih dužnosti još 2019. godine, nakon kontroverznog intervjua za BBC u kojem je govorio o svom odnosu s Epsteinom. Kraljica Elizabeta kasnije mu je, u siječnju 2022., oduzela vojne titule i pokroviteljstva, nakon što je sud odbacio njegov pokušaj odbacivanja tužbe Virginije Giuffre za seksualno zlostavljanje. Andrew je spor riješio izvan suda, uz neotkrivenu financijsku nagodbu.

Dodatni pritisak nastao je nakon što je uhićen 19. veljače, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zlouporabu javne funkcije. Policija istražuje navode da je dijelio povjerljive informacije s Epsteinom dok je obnašao dužnost trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva između 2001. i 2011. godine.

*uz korištenje AI-ja
 
