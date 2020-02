Prisjetila se kako je izgledala s 50 kg više: 'Puno rada i truda'

Od nefinalista četvrte sezone showa 'Život na vagi' najveći postotak tjelesne mase uspješno je skinula Mirna Posavec (28) koja je izgubila više od 50 kilograma. Mirna je zahvaljujući showu stvorila zdrave prehrambene navike, ali i navike treniranja pa tako svakodnevno odlazi u teretanu.

I sama se natjecateljica transformacijom hvali na društvenim mrežama. Tako je nedavno objavila fotografije prije i poslije showa. Točnije, jedna fotografija je snimljena na samom početku showa, a druga nedavno.

- Fotke prije i poslije. Ovdje se vidi da uz puno rada i truda možete zaista promijeniti život. I dalje se pravilno hranim i vježbam šest dana u tjednu - napisala je Mirna pored fotografija te dobila brojne komentare na račun izgleda.

Osim što svakodnevno trenira te se pridržava zdravog načina prehrane, Mirna je nedavno po prvi put kupila odjeću na ženskom odjelu.

- Ja nikada do sada nisam kupila nijedan odjevni predmet na ženskom odjelu, svi su bili na muškom, i to najveći brojevi. I ne samo majice, već i hlače. No, tu je bio isto problem jer su mi sve hlače bile predugačke pa sam često morala ići na prekrajanje - otkrila je Mirna svoje probleme prije ulaska u show, dodajući da je sada tome došao kraj.

- Osjećam se prekrasno i ženstveno. Sretna sam žena, evo kupila sam čak tri para traperica i to s visokim strukom! - ispričala je.

