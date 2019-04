Prisjetila se mladih dana: Kako si bila lijepa. Unakazila si se...

Manekenka Nina Morić (42) nedavno se na društvenim mrežama prisjetila mladih dana i objavila fotografiju s početka svoje karijere. Fotografija je snimljena na reviji talijanskog dizajnera Christiana Diora.

- Koliko si ljepša bila tada nego nakon svih ovih plastičnih operacija. Unakazila si se. Katastrofa - komentar je jedne obožavateljice, a pretpostavlja se da je fotografija stara 19 godina.

Nina se na prvu plastičnu operaciju odlučila se sa 17 godina kada je povećala usne. Nedugo zatim uslijedio je cijeli niz operacija. Sada, 25 godina kasnije govori da je to najveća glupost koju je napravila u svome životu.

- Stavljala sam u lice hijaluronsku kiselinu te sam se napuhnula i izgledala kao bundeva. Nisam znala da sam alergična na tu kiselinu. Tada sam sebi bila lijepa, to je kao bulimija ili anoreksija. Što sam bila okruglija u licu, to sam si bila ljepša. Na kraju sam našla odličnog doktora koji mi je izvadio to iz lica i sad to više ne radim - objasnila nam je Morić.

Povećala je i grudi na koje je, kako kaže, ponosna. Uslijedila je korekcija nosa, a zatim je u usne ubrizgala silikone. Osim toga, u obraze je implantirala masno tkivo. U travnju 2009. , prema anketi portala Sorriso.com manekenka je proglašena prvakinjom estetske kirurgije. Iza sebe je ostavila i Donatellu Versace (63).

Nina se navodno više od deset puta podvrgavala estetskim zahvatima. Zbog botoksa i kolagena gotovo se ne može namrštiti, a ni pošteno nasmijati. Mnogi je već nazivaju nasljednicom Michaela Jacksona i Catwoman.

Manekenka se proslavila 1996. godine na izboru Elite model look te ubrzo dobila titulu jedne od najljepših Hrvatica.