Prišla je Hani pa ju napala pred svima u Zadruzi: Ti si žena zmija

<p>Reality zvijezda <strong>Hana Rodić </strong>(23) ušla je u subotu u show Zadruga 4, a Srbi su oduševljeni njome. <a href="https://mondo.rs/Zabava/TV/a1378263/Zadruga-najnovije-vesti-Hana-Rodic-nova-ucesnica-Zadruge-4-ulazak.html" target="_blank">Raspisali su se</a> kako je 'ljepotici otac s Kosova, a majka Beograđanka, te kako je zasjenila sve kandidate'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ipak, nije se svidjela svima. Čim je ušla u reality, upozorila je Riječanku<strong> Moniku Horvat </strong>(28) da joj djevojka<strong> Jovana Tomić Matora</strong> priča iza leđa te da nije iskrena. Rekla je to i javno pred kamerama. </p><p>- Jedva čekam popiti kavu s tobom. Čujem da si 97. godište, a to su žene zmije! To godište je kobno za mene. S obzirom da živiš u Berlinu, nadam se da si jako liberalna - rekla je Matora Hani. Dodala je kako je ona sve sezone provela u showu.</p><p> - Što se tiče Monike, želim da bude dobro, a ona se nije snašla - rekla je Hana, obraćajući se Matoroj. </p><p>Šuška se kako bi uskoro u show mogao ući i Hanin dečko, nekadašnji Gospodin Savršeni, <strong>Goran Jurenec</strong> (40). </p><p>- Goran nije ljubomoran, već smo u dva realityja bili zajedno. Pratila sam Zadrugu, jer želim biti upoznata s tim što me čeka u kući - otkrila je Hana. Istaknula da ne zna što može očekivati u showu i dodala kako njeni roditelji ne znaju da je tamo. </p><p>- Tu je uzbuđenje, danima čekam i evo dočekala sam. Nitko ne zna, ni prijatelji ni roditelji - pojasnila je Hana. </p><p> </p><p> </p>