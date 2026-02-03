Priznanja povodom obljetnice: Zlatne značke dobili su najbolji glumci, suradnici i partneri

Kazalište Planet art obilježilo je 20 godina djelovanja svečanom 100. izvedbom predstave "Tere i Luce", kojom su ujedno završili Dani Planet arta. U povodu ove važne obljetnice dodijelili su posebna priznanja - Zlatne značke Planet arta - umjetnicima, suradnicima i partnerima koji su tijekom dva desetljeća ostavili snažan trag u radu toga kazališta.

Priznanje za umjetnički i osobni doprinos razvoju Planet arta primila su neka od najistaknutijih imena hrvatskoga kazališta, među kojima su Lela Margitić, Slavica Knežević, Gordana Gadžić, Anja Šovagović Despot, Zrinka Cvitešić, Nataša Janjić Medančić, Natalija Đorđević, Vanda Winter, Petra Kurtela, Nancy Abdel Sakhi, Slavko Juraga, Matko Raguž, Franjo Dijak, Mario Kovač, Luka Dragić, Filip Juričić, Amar Bukvić, Robert Kurbaša, kao i mnogi drugi umjetnici koji su sudjelovali u stvaranju repertoara ovoga kazališta.

Foto: Planet art

Zlatne značke dodijelili su i tehničkim ekipama Planet arta, čiji je rad bio ključan za uspjeh mnogih produkcija, a postumna priznanja pripala su velikanima hrvatskoga glumišta Peri Kvrgiću, Tomislavu Radiću, Tonku Maroeviću, Željku Vukmirici i Matiji Vukšiću, autoru dokumentarnog filma o Planet artu.

Najstariji dobitnik priznanja legendarni je kazališni majstor tona Branko Vodeničar, koji je s Planet artom proveo njegovih prvih deset godina, a danas, u svojoj 90., živi povučeno na selu. Među dobitnicima Zlatne značke su i Funk Club, s kojim je kazalište surađivalo na području klupske kulture, te medijska kuća 24sata, dugogodišnji medijski pokrovitelj kazališta.

Foto: Planet art

Tijekom šest slavljeničkih večeri, od 22. do 31. siječnja, Planet art je u prepunom Histrionskom domu izveo šest svojih najpoznatijih predstava. Publika je imala priliku pogledati naslove "Velika Zvjerka", "Tko je ovdje lud?", "Posljednja Freudova seansa", "Ritina škola" i "Tere i Luce", kao i snimku predstave "U posjetu kod gospodina Greena" s Perom Kvrgićem, čime je još jedanput potvrđen dugogodišnji interes publike za njihov repertoar.

Foto: Planet art

Svečana 100. izvedba predstave “Ljubavna pisma” bit će 26. veljače u Maloj dvorani Lisinski, kad će Zlatne značke uručiti i onim umjetnicima te suradnicima koji nisu mogli biti na proslavi u Histrionskom domu. Nove izvedbe predstave “Tere i Luce” na rasporedu su 7. i 21. veljače u 20 sati u Histrionskom domu.