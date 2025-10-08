Ispred Doma mladih u Sarajevu u srijedu se okupilo mnoštvo ljudi kako bi odali počast Halidu Bešliću. Među njima bili su i njegov sin Dino te harmonikaš koji je godinama svirao uz pjevača
Prizor koji slama srca. Halidov sin Dino i harmonikaš u suzama na njegovom opraštaju...
Mnoštvo ljudi okupilo se u srijedu ispred Doma mladih u Sarajevu kako bi zapalili svijeće, položili cvijeće i pjesmom se oprostili od legendarnog pjevača Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Među okupljenima bio je i njegov sin Dino Bešlić. Suznih očiju stajao je rame uz rame s narodom i pjevao očeve pjesme. Posebno dirljiv trenutak bio je kad je zagrlio harmonikaša koji je godinama svirao uz Halida.
Okupljanje je pokrenula scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se brzo proširio društvenim mrežama. Ljudi su dolazili noseći cvijeće i svijeće, ali prije svega ljubav prema čovjeku koji je iza sebe ostavio neizbrisiv trag. Dino se od oca oprostio i putem društvenih mreža.
- Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvoj Belminu - napisao je uz obiteljsku fotografiju.
U istom dahu obećao je da će ostati vjeran njegovim vrijednostima i s ponosom nositi prezime koje mu je ostavio.
- Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - stoji dalje u Dininu oproštaju.
Ranije jutros Dino je prvi put progovorio o tome kako se obitelj nosi s gubitkom.
- Dobro smo svi. Tako je, kako je - prokomentirao je kratko za Blic.
Halid je privatni život čuvao daleko od medija, ali Dino je često s ponosom govorio o roditeljima.
- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba.
Iako su Halid i Sejda priželjkivali veću obitelj, njihov je dom i s jednim sinom uvijek bio prepun ljubavi i topline. Posebna sreća stigla je 2014. godine, kad je Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka bio je za Halida novi početak. Unijeli su svjetlost i radost u njegov život toliko snažno da je odlučio usporiti s nastupima i svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji.
