Obavijesti

Show

Komentari 0
TUGA U SARAJEVU

Prizor koji slama srca. Halidov sin Dino i harmonikaš u suzama na njegovom opraštaju...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Prizor koji slama srca. Halidov sin Dino i harmonikaš u suzama na njegovom opraštaju...
13
Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ispred Doma mladih u Sarajevu u srijedu se okupilo mnoštvo ljudi kako bi odali počast Halidu Bešliću. Među njima bili su i njegov sin Dino te harmonikaš koji je godinama svirao uz pjevača

Mnoštvo ljudi okupilo se u srijedu ispred Doma mladih u Sarajevu kako bi zapalili svijeće, položili cvijeće i pjesmom se oprostili od legendarnog pjevača Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Među okupljenima bio je i njegov sin Dino Bešlić. Suznih očiju stajao je rame uz rame s narodom i pjevao očeve pjesme. Posebno dirljiv trenutak bio je kad je zagrlio harmonikaša koji je godinama svirao uz Halida. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu 02:21
Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu | Video: 24sata/pixsell

Okupljanje je pokrenula scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se brzo proširio društvenim mrežama. Ljudi su dolazili noseći cvijeće i svijeće, ali prije svega ljubav prema čovjeku koji je iza sebe ostavio neizbrisiv trag. Dino se od oca oprostio i putem društvenih mreža.

- Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovo tvojoj Lamiji i tvoj Belminu - napisao je uz obiteljsku fotografiju.

Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu
Sarajevo: Sin Halida Bešlića, Dino odao je počast svome ocu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U istom dahu obećao je da će ostati vjeran njegovim vrijednostima i s ponosom nositi prezime koje mu je ostavio.

- Volimo te puno i znaj da te nikad iznevjeriti nećemo. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - stoji dalje u Dininu oproštaju.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću
Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ranije jutros Dino je prvi put progovorio o tome kako se obitelj nosi s gubitkom.

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - prokomentirao je kratko za Blic

OSTAVIO DUBOKI TRAG Rade Šerbedžija: Halid je bio božanstveni čovjek i pjevač
Rade Šerbedžija: Halid je bio božanstveni čovjek i pjevač

Halid je privatni život čuvao daleko od medija, ali Dino je često s ponosom govorio o roditeljima.

- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba

Foto: Facebook

Iako su Halid i Sejda priželjkivali veću obitelj, njihov je dom i s jednim sinom uvijek bio prepun ljubavi i topline. Posebna sreća stigla je 2014. godine, kad je Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka bio je za Halida novi početak. Unijeli su svjetlost i radost u njegov život toliko snažno da je odlučio usporiti s nastupima i svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Supruga Halida Bešlića rekla je samo jednu rečenicu kada su joj javili vijest da je on preminuo...
DESETLJEĆIMA SU BILI SKUPA

Supruga Halida Bešlića rekla je samo jednu rečenicu kada su joj javili vijest da je on preminuo...

Pjevačeva najveća podrška upravo je bila supruga Sejda, a upravo je njoj posvetio i svoju zadnju pjesmu. Inače, u braku su bili gotovo pola stoljeća
Potresna ispovijest Halidovog vozača: Svaki drugi dan sam ga posjećivao u bolnici, do kraja...
VJERNI PRIJATELJ

Potresna ispovijest Halidovog vozača: Svaki drugi dan sam ga posjećivao u bolnici, do kraja...

Nakon što je jučer umro u 72. godini života, od Halida su se oprostile brojne zvijezde iz Hrvatske i regije, ali i oni s kojima se družio i surađivao cijeli život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025