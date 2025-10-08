Obavijesti

Show

Komentari 2
OSTAVIO DUBOKI TRAG

Rade Šerbedžija: Halid je bio božanstveni čovjek i pjevač

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Rade Šerbedžija: Halid je bio božanstveni čovjek i pjevač
3
Foto: Armin Dorgut/Igor Kralj/PIXSELL

Ja sam sa Halidom bio prijatelj. Rijetko smo se sretali, ali je naše druženje i prijateljstvo bilo baš lijepo i toplo. I baš je bilo bogato, rekao je glumac

Bio je tako božanstven čovjek. Po meni najbolji pjevač narodnih pjesama i onih komponiranih po njemu, koje su prestale biti samo sevdalinke, već su postali hitovi. Tako da je Halid bio na jedan čudan način spoj sevdaha i rock’n’rolla. Stvarno sam uživao u njegovoj pjesmi i njegovom čojstvu. Bio je tako dobra raja, neponovljiva. I veoma mi je žao što nas je tako rano napustio. Bio je veliki laf.

Midhat Čejvanović Dirljivo svjedočanstvo čovjeka koji je ležao s Halidom u bolnici: Do kraja je ostao isti, voljeni
Dirljivo svjedočanstvo čovjeka koji je ležao s Halidom u bolnici: Do kraja je ostao isti, voljeni

Tim je riječima Rade Šerbedžija opisao prijatelja i umjetnika Halida Bešlića. Njegova smrt ostavila je prazninu koju je teško riječima ispuniti.

- Ja sam sa Halidom bio prijatelj. Rijetko smo se sretali, ali je naše druženje i prijateljstvo bilo baš lijepo i toplo. I baš je bilo bogato. On je isto bio prijatelj sa Kemom (Kemal Monteno) i Dačom (Davorin Popović), to druženje je bilo u tim okvirima i sastavu - rekao je glumac.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na pitanje kakvu bi poruku Halid Bešlić poželio ostaviti budućim generacijama kao njegovu trajnu ostavštinu, Šerbedžija nije imao dilemu.

- Ja sam siguran da bi to bila rečenica - ne dirajte mi moju Bosnu - rekao je proslavljeni filmski i kazališni glumac, prenosi Raport.ba.

DIRLJIV OPROŠTAJ Halidov sin: Dragi moj tata... S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio...
Halidov sin: Dragi moj tata... S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio...

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA

Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

U srpnju ove godine razgovarali smo s Halidom Bešlićem o njegovoj novoizgrađenoj vili na Pelješcu, za koju je zemljište kupio 2022. godine.
Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati
POTRESNO

Hanka Paldum: Prije četiri dana vidjela sam Halida, molila sam Gospodara da ga izliječi i vrati

Hanka Paldum na Facebooku se oprostila od Halida Bešlića. Priznala je da joj je teško prihvatiti njegov odlazak i da ga je voljela kao brata s kojim je na počecima karijere dijelila i radost i tugu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025