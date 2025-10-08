Rade Šerbedžija: Halid je bio božanstveni čovjek i pjevač

Bio je tako božanstven čovjek. Po meni najbolji pjevač narodnih pjesama i onih komponiranih po njemu, koje su prestale biti samo sevdalinke, već su postali hitovi. Tako da je Halid bio na jedan čudan način spoj sevdaha i rock’n’rolla. Stvarno sam uživao u njegovoj pjesmi i njegovom čojstvu. Bio je tako dobra raja, neponovljiva. I veoma mi je žao što nas je tako rano napustio. Bio je veliki laf.

Tim je riječima Rade Šerbedžija opisao prijatelja i umjetnika Halida Bešlića. Njegova smrt ostavila je prazninu koju je teško riječima ispuniti.

- Ja sam sa Halidom bio prijatelj. Rijetko smo se sretali, ali je naše druženje i prijateljstvo bilo baš lijepo i toplo. I baš je bilo bogato. On je isto bio prijatelj sa Kemom (Kemal Monteno) i Dačom (Davorin Popović), to druženje je bilo u tim okvirima i sastavu - rekao je glumac.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na pitanje kakvu bi poruku Halid Bešlić poželio ostaviti budućim generacijama kao njegovu trajnu ostavštinu, Šerbedžija nije imao dilemu.

- Ja sam siguran da bi to bila rečenica - ne dirajte mi moju Bosnu - rekao je proslavljeni filmski i kazališni glumac, prenosi Raport.ba.

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA