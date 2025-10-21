Obavijesti

'MASTERCHEF'

Prljava krpa u tanjuru presudila i Antonija završila u stres testu

Prljava krpa u tanjuru presudila i Antonija završila u stres testu
Foto: Nova TV

Krpa izgleda baš jako prljavo. rekao je chef Goran Kočiš dok je promatrao tanjur. Stjepan je dodao kako nažalost neće probati njeno jelo. Antonija je ostala pribrana

Posljednji kulinarski izazov u MasterChefu završio je dramatičnim preokretom za Antoniju Rittuper. Unatoč velikoj motivaciji i želji da se dokaže, zbog pogreške koju nije mogla ispraviti završila je u stres testu. Dio kuhinjske krpe, koji je ostao u njezinom tanjuru, bio je razlog za odlučnu reakciju žirija.

- Krpa izgleda baš jako prljavo - rekao je chef Goran Kočiš dok je promatrao tanjur.

- Nažalost, nećemo probati tvoje jelo - zaključio je Stjepan.

Iako razočarana, Antonija je ostala pribrana.

Foto: Nova TV

- Idem u stres test da vidim kako to izgleda, planiram se vratiti - izjavila je, pokazujući spremnost da nastavi dalje. Selma Karić, koja je u početku s velikom rezervom prihvatila smuđa, tijekom pripreme promijenila je mišljenje.

- Moram priznati da smuđ lijepo surađuje. Baš se nekako pustio. Vrlo je sličan brancinu. Ne vrti se, ne daje nikakav otpor, to mi se sviđa jer ja onda mogu raditi s njim što želim - rekla je Selma, iznenađena podatnošću ove riječne ribe.

Za razliku od nje, Renata Burić, koja je s veseljem dočekala pastrvu, našla se u neplaniranim poteškoćama.

- Osjećam tu utrobu, a pastrva baš ima više utrobe nego mesa, iznenadilo me to. Katastrofa. Milijun i jedna koščica, meso je tanko, ima neku čudnu srednju kost - opisala je frustrirano. Unatoč ambiciji, njezina radna jedinica ostala je neuredna, što joj je donijelo mjesto u stres testu.

Foto: Nova TV
- Radila sam jako kompleksno jelo koje je bilo izazovno napraviti u 60 minuta i mislim da su to chefovi trebali uzeti u obzir - rekla je Renata.

Za sada, osim njih dvije u stres test idu i kandidati koji nisu zadovoljili s kuhanjem u prošlom izazovu, a to su: Vjekoslav Krsnik, Jurica Jurašković, Zoran Đošić, Elias Abou Haydar te Anamarija Hlevnjak.

Foto: Nova TV

S druge strane, žiri je pohvalio nekoliko tanjura. Chef Mario Mihelj izdvojio je tehnički, okusno i vizualno najuspješnije radove Selme Karić i Barbare Grubišić. No već je poznato da su izazovi u MasterChefu nepredvidivi, pa kandidati koji su briljirali u jednom zadatku, već u idućem mogu posustati i riskirati svoje mjesto u showu. Kome će iduće kuhanje biti i posljednje, ne propustite pogledati u idućoj epizodi omiljenog showa na Novoj TV.

