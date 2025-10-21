Prljava krpa u tanjuru presudila i Antonija završila u stres testu

Posljednji kulinarski izazov u MasterChefu završio je dramatičnim preokretom za Antoniju Rittuper. Unatoč velikoj motivaciji i želji da se dokaže, zbog pogreške koju nije mogla ispraviti završila je u stres testu. Dio kuhinjske krpe, koji je ostao u njezinom tanjuru, bio je razlog za odlučnu reakciju žirija.

- Krpa izgleda baš jako prljavo - rekao je chef Goran Kočiš dok je promatrao tanjur.

- Nažalost, nećemo probati tvoje jelo - zaključio je Stjepan.

Iako razočarana, Antonija je ostala pribrana.

Foto: Nova TV

- Idem u stres test da vidim kako to izgleda, planiram se vratiti - izjavila je, pokazujući spremnost da nastavi dalje. Selma Karić, koja je u početku s velikom rezervom prihvatila smuđa, tijekom pripreme promijenila je mišljenje.

- Moram priznati da smuđ lijepo surađuje. Baš se nekako pustio. Vrlo je sličan brancinu. Ne vrti se, ne daje nikakav otpor, to mi se sviđa jer ja onda mogu raditi s njim što želim - rekla je Selma, iznenađena podatnošću ove riječne ribe.

Za razliku od nje, Renata Burić, koja je s veseljem dočekala pastrvu, našla se u neplaniranim poteškoćama.

- Osjećam tu utrobu, a pastrva baš ima više utrobe nego mesa, iznenadilo me to. Katastrofa. Milijun i jedna koščica, meso je tanko, ima neku čudnu srednju kost - opisala je frustrirano. Unatoč ambiciji, njezina radna jedinica ostala je neuredna, što joj je donijelo mjesto u stres testu.

Foto: Nova TV

- Radila sam jako kompleksno jelo koje je bilo izazovno napraviti u 60 minuta i mislim da su to chefovi trebali uzeti u obzir - rekla je Renata.

Za sada, osim njih dvije u stres test idu i kandidati koji nisu zadovoljili s kuhanjem u prošlom izazovu, a to su: Vjekoslav Krsnik, Jurica Jurašković, Zoran Đošić, Elias Abou Haydar te Anamarija Hlevnjak.

Foto: Nova TV

S druge strane, žiri je pohvalio nekoliko tanjura. Chef Mario Mihelj izdvojio je tehnički, okusno i vizualno najuspješnije radove Selme Karić i Barbare Grubišić. No već je poznato da su izazovi u MasterChefu nepredvidivi, pa kandidati koji su briljirali u jednom zadatku, već u idućem mogu posustati i riskirati svoje mjesto u showu. Kome će iduće kuhanje biti i posljednje, ne propustite pogledati u idućoj epizodi omiljenog showa na Novoj TV.