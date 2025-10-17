Dva oproštaja u jednom danu: Ivan odlazi zbog zdravlja, a Sandra nije izborila ulazak

Izazivačica Sandra Pajić Andrijašević nije skuhala bolja jela od Eliasa Aboua Haydara i Krunoslava Jarića s kojima se natjecala u stres testu, pa samim time nije uspjela izboriti ni svoje mjesto u MasterChefu.

U završnici ciklusa morske kuhinje, u stres testu koji nije opraštao greške, pokazalo se tko je spreman za iduću razinu, a tko je podbacio u ključnom trenutku. Iako je kao izazivačica dobila drugu priliku za ulazak u show, Sandra nije uspjela opravdati povjerenje.

Foto: Luka Dubroja

- Tanjur koji si servirala nije dobar - rekao joj je Stjepan, dodavši iskreno: 'Ovo nije bilo na razini koju tražimo'. Tako je njezina MasterChef avantura završila, dok su Elias i Kruno, unatoč vlastitim nesigurnostima, ostali u natjecanju.

No, dan je obilježila još jedna neočekivana vijest – Ivan Barić zbog zdravstvenih komplikacija napustio je MasterChef.

Njegov oproštaj ostavio je vidljiv trag među natjecateljima.

- Ivan će nam faliti - rekao je Kruno, sažimajući emocije cijele ekipe.

Nakon emotivnih oproštaja, uslijedilo je novo poglavlje – slavonski ciklus, pod vodstvom chefa Gorana Kočiša.

Foto: Luka Dubroja

- U mom tjednu plovit ćemo rijekama kroz Slavoniju i Baranju. Bavit ćemo se onime što se nalazi u rijekama i okolo rijeka - najavio je, dodavši kako će se na tanjurima, uz riječnu ribu, naći još i divljač i ptice.

Natjecatelji su iz kutije iznenađenja vadili šarana, čvarke, pileću jetricu, kiselo zelje i druge jake, rustikalne okuse.

- To su teške, začinjene stvari - komentirao je Otto Grundmann.

Foto: Luka Dubroja

Zadatak nije bio jednostavan: pripremiti autentični slavonski obrok inspiriran špajzom, u samo 50 minuta, uz stalnu prijetnju žirija koji je za vrijeme kuhanja kandidatima nasumično oduzimao namirnice.

- Jela neka budu inspirirana slavonskom špajzom - podsjetio ih je Mario.

Na kraju kuhanja i kušanja jela natjecatelja, Otto je zbog savršenog balansa okusa osvojio karticu imuniteta:

- Odličan je osjećaj, znam da ne moram pakirati kofere ovaj tjedan - rekao je kroz smiješak.

Foto: Luka Dubroja

Goran je posebno pohvalio Ivana Capana i Egona Jurića: 'Kod nekih od vas vidim strašan napredak. Egon je ludilo od napretka'.

S druge strane, u stres testu su završili Vjekoslav Krsnik, Jurica Jurašković i Zoran Đošić zbog sirovih sastojaka u jelu, Elias Abou Haydar zbog loše organizacije vremena te Anamarija Hlevnjak zbog neuspjelog pokušaja fiša.

Foto: NOVA TV

- Nije ti pošlo za rukom, bilo je previše ljuto, nejestivo i ne možemo to nazvati fišom -poručio je Stjepan Anamariji.

Nastavak ciklusa vodi još dublje u okuse Slavonije, ali i u izazove koji ne praštaju površnost, zato ne propustite nove epizode MasterChefa na Novoj TV.