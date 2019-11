'Probudila me strašna bol. Kao da na prsima imam 100 kg...'

Hrvatski chefa David Skoko osvojio je srca gledatelja (43). Trenutačno ga gledamo u HRT-ovu showu 'Kuhan i pečen' u kojem sa chefovima Matom Jankovićem, Anitom Margić, Ivanom Bekavac, Ivanom Erakom i Christianom Misiračem pomaže kuharima amaterima u osmišljavanju svakodnevnih jela.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Iako svakodnevno brine o svom tijelu, za Gloriju je otkrio kako je preživio zatajenje srca i što ga je natjeralo da promijeni životne navike.

- Mislio sam da se to meni ne može dogoditi. Imao sam 40 godina, pet dana u tjednu odlazio sam u teretanu, tijelo mi je bilo istrenirano do maksimuma. Istina, jako sam puno radio, ali radio sam posao koji volim. No jedno jutro u zagrebačkoj Esplanadi probudila me strašna bol. Osjećaj je bio kao da mi na prsima leži teret od stotinu kilograma, utrnula mi je i lijeva ruka. Ali nisam tome pridavao pozornost. Otišao sam na doručak, sjeo na motor i krenuo prema Puli. Nakon nekog vremena počela mi je trnuti i lijeva noga, što sam shvatio kad nisam mogao promijeniti brzinu. Ni tad nisam posumnjao na srce, samo sam jedva čekao da se nekako dovezem do Pule - rekao je David.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Liječnici su mu savjetovali strogo mirovanje i nekoliko dana je morao ostati u bolnici. Slobodno vrijeme nakon izlaska iz bolnice provodio je čitajući i plivajući. Tri mjeseca nije posjetio svoj restoran, ali kako kaže, sve je funkcioniralo kao i ranije.

Foto: Promo

- Probudio sam se ležeći na stolu s cjevčicom provučenom kroz žilu. Liječnik me samo pogledao i rekao: “Mladiću, imaš ti super srce, nije tebi ništa…” Poslije sam doznao da su mi odmah dali dvije doze morfija te da su pretrage pokazale da imam upalu srčane ovojnice. Stvorila se golema količina vode koja je pritiskala je srce i ono je u jednom trenutku stalo. Nasreću, sve je dobro završilo, mislim da me spasilo moje sportsko srce, koje je moglo podnijeti veće napore, a za sve je bio kriv stres kojeg nisam bio ni svjestan - dodao je.

