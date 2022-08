Procurili novi detalji iz slučaja Depp i Amber, uključuju njezine gole slike i vulgarne SMS-ove...

Nakon što je Amber Heard (36) zadala ponovni udarac svom bivšem suprugu Johnny Deppu (59) rekavši kako je njegova erektilna disfunkcija uzrok nasilnog ponašanja, javno su objavljeni prethodno zapečaćeni dokumenti iz njihovog slučaja. Objavljeni su baš nakon što su Deppovi obožavatelji navodno platili 3000 dolara da pronađu negativna otkrića o Amber.

Ovog vikenda na internetu je objavljeno više od 6000 stranica dokumenata koji iznose i neke 'prljave' detalja o suđenju stoljeća, prenosi Metro.

U dokumentima se mogu pronaći dokazi koje su prije suđenja dostavile obje strane, a sud ih je odbio uključiti u postupak. U njima je Deppov tim, kao dokaz, predao gole Amberine fotografije, a njezin tim, vulgarne poruke između Deppa i pjevača Marilyna Mansona.

Pravna komentatorica Andrea Burkhart priznala je na Twitteru kako je skupila 3300 dolara kako bi dobila kopije dokumenata i učinila ih dostupnima na svojoj web stranici.

Ovi dokumenti mnogima su se učinili zanimljivima, a obožavatelji Deppa odmah su pomislili kako će u njima pronaći nešto što će dokazati da je glumac nevin. Međutim, neki od dokumenata sadrže informacije koje Deppa i njegov tim prikazuju u vrlo negativnom svjetlu.

Njegov tim priložio je gole fotografije od Amber zajedno s detaljima o njezinom poslu egzotične plesačice. Njihov potez javnost je vrlo brzo osudila rekavši kako bi pokušaj uvođenja golih slika u dokaze na suđenju mogao biti oblik pornografije iz osvete.

Osim toga, u tekstualnim porukama između Deppa i Mansona, pjevač svoju suprugu Lindsay Usich naziva 'Amber 2.0'.

- Imam ozbiljan policijski scenarij, tipa Amber s obitelji L. Je*eno sam pod stresom. Ne znam jeste li se vratili, ali trebam azil negdje jer mislim da bi policija mogla krenuti prema meni - Manson piše u jednoj od poruka.

Čini se da jedan aspekt nezapečaćenih dokumenata sugerira da Depp pati od erektilne disfunkcije.

Podsjetimo, u nezapečaćenim sudskim dokumentima, kako tvrde Amberini odvjetnici, piše kako glumac pati od erektilne disfunkcije zbog koje ju je i seksualno napao.

Prema riječima odvjetnika erektilna disfunkcija vrlo lako može dovesti do stanja ljutnje i agresije, a upravo zbog nje došlo je do nasilnog Deppovog ponašanja, a na kraju i do silovanja.

- Nazvala sam to ljutitim seksom koji Johnny nije mogao u potpunosti izvesti. Nekoliko puta me bacio na krevet. Znao je nasrnuti na mene u bijesu - ispričala je Amber dodavši kako je njezin bivši suprug puno vremena provodio sa svojim prijateljima s kojima je pio, a među njima je vrlo često bio i Manson.

