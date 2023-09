Prodaje se 'najopasniji auto Los Angelesa', kultni Mercedes koji je Britney Spears vozila 2006.

Vjerojatno je svima poznat video u kojem pjevačica Britney Spears (41) brije svoju glavu usred živčanog sloma, kao i onaj gdje kišobranom napada fotografa koji ju je uporno slijedio. Tih su par godina, od 2006. do 2008., Britney fotografi pratili na apsolutno svakom koraku, pa je zbog toga, kao i njenih ispada u javnosti, crni Mercedes postao jedan od najprepoznatljivijih automobila. A sad je na prodaju, po cijeni od 70 tisuća dolara, prenosi TMZ.

Mnogi ga opisuju kao kultnog, a Mercedes-Benz CLK350 od 2011. ipak nije u njenom vlasništvu. Zbog brojnih avantura u kojima je sudjelovao, izložen je Volo Auto muzeju u saveznoj državi Illinoisu.



S njim je prolazila kroz crvena svjetla na raskrižjima dok je bježala od fotografa, imala i neslavnu prometnu nesreću s koje je pobjegla, jednom čak udarila i parkiran automobil, pa je dobio naziv 'najopasnijeg automobila u Los Angelesu'.

Ova mračna faza u njezinu životu došla je do vrhunca u siječnju 2008. kada je hospitalizirana, a godinu dana kasnije nadzor nad njom je preuzeo njen otac, što je potrajalo sve do 2021.

- Ne samo da je vlasnica poznata, već je i automobil dobio svoj status. Mislim da je i 'Oops!…I Did It Again' napisana baš o ovom automobilu jer je toliko puta bio uključen u razne nesreće. Sjećate se da je u njemu Britney ulovljena kako uz cestu mijenja sinovu pelenu, ali i kako iz njega izlazi bez donjeg rublja? Opisati ga kao najopasniji automobil u LA-u je stvarno velika stvar- rekao je Brian Grams, voditelj muzeja.

Cijena mu je vrtoglava, ali će ponuda, posebno najzagriženijih fanova, sigurno biti.

