Moj otac pripada generaciji 60-ih koja je droge i alkohol uzimala svakodnevno. Drogiranje mu se otelo kontroli. Strašno sam se ljutila na njega. Nijedno dijete ne bi trebalo proći kroz što sam ja prošla, ispričala je o teškom djetinjstvu i odrastanju svojevremeno današnja slavljenica Rihanna.

Robyn Rihanna Fenty, poznatija kao Rihanna danas slavi 34. rođendan, a put do uspjeha za djevojku rodom iz Barbadosa nije bio lagan.

Uz oca Ronalda i majku Monicu, odrasla je uz dva brata, Rorreyja i Rajada te dvije polusestre i polubrata iz prijašnjih očevih veza. Obitelj je živjela u siromaštvu, a Rihanna je kao mala prodavala s ocem odjeću na ulici. Odrastanje joj je obilježila očeva ovisnost o alkoholu i teškim drogama.

Zbog svega, otac je bio nasilan, ne samo prema ženi već i prema Rihanni koja je zbog brojnih modrica i udaraca završila u bolnici. Nakon razvoda roditelja, situacija u obiteljskoj kući postala je mirnija, ali škola je zato bila nemilosrdna. Vršnjaci su ju svakodnevno zlostavljali te zadirkivali zbog siromaštva.

S 15 godina prijavila se na školski izbor za Miss, a hodanje je savladala u vojsci gdje je svakodnevno vježbala hodati s knjigama na glavi. Tada je imala i prvi javni nastup, pred cijelom školom zapjevala je pjesmu 'Hero' Mariah Carey.

Pjevačica nije završila srednju školu, ali njezin talent je prepoznao američki glazbeni producent Evan Rogers s kojim je ubrzo snimila demo verziju pjesme 'Pon de Replay'. Snimka je došla i do planetarnog popularnog Jay Z-ja, a Rihanna je potom potpisala ugovor s njegovom diskografskom kućom.

Do 2009. godine izdala je već četiri albuma, a brojni hitovi redali su se jedni za drugim. S više od 200 milijuna prodanih albuma širom svijeta, Rihanna je u kratkom roku postala jedna od najbogatijih glazbenika svih vremena. Uz to, stvorila je i marku donjeg rublja 'Savage X Fenty' s veličinama za sve žene i time pokorila tržište koje je do sada bilo usmjereno gotovo isključivo mršavicama.

Niti njen ljubavni život nije bio pošteđen drama i problema. Od 2009. do 2016. bila je u turbulentnoj vezi s glazbenikom Drakeom, a prije njega ljubila je Chrisa Browna.

Njihovom odnos više je izgledao kao horor priča, a ne ljubavna. Sve je počelo 2008. godine kada se pjevačica u glazbenika zaljubila na prvi pogled. Rihanna i Brown u veljači iduće godine su se posvađali te se i fizički obračunali. Pjevač je dobio zabranu prilaska i pet godina uvjetne kazne.

Sreću je pronašla u zagrljaju dečka A$AP-a Rockyja (33) s kojim čeka zajedničko dijete. Trudnički trbuh više ne krije, štoviše, ponosno pozira na društvenim mrežama.