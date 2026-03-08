Obavijesti

Izložba fotografija Emice Elveđi

Prodorne emocije iz srca Afrike

Piše Anamarija Burazer,
Piše Anamarija Burazer,
Prodorne emocije iz srca Afrike
Osijek: Svečano otvorenje izložbe fotografija fotoreporterke Pixsella Emice Elveđi "Srce za Afriku" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Spektakularnih 60 fotografija Pixsellove fotoreporterke u osječkoj Galeriji Waldinger

U Gradskoj galeriji Waldinger u Osijeku svečano je u subotu otvorena izložba fotografkinje Pixsella Emice Elveđi pod nazivom 'Srce za Afriku', koja je privukla brojne ljubitelje fotografije, umjetnosti i humanitarnih inicijativa. Riječ je o izložbi snažnih i dojmljivih fotografija kroz koje autorica prikazuje svoj dugogodišnji angažman na humanitarnom radu u Africi, posebice u Ruandi i Zambiji, gdje je aktivna članica humanitarne udruge istog naziva.

Izložba 'Srce za Afriku' predstavlja oko 60 emotivnih fotografija koje, kroz prizore iz svakodnevnog života, donose cijeli spektar ljudskih emocija - od smijeha i radosti do tuge i tišine. Elveđi kroz svoj objektiv ne bilježi samo prizore, već pronalazi svjetlo u ljudima koje susreće na misijama, prenoseći priče o nadi, zajedništvu i vjeri da dobro uvijek ima smisla.

Osijek: Svečano otvorenje izložbe fotografija fotoreporterke Pixsella Emice Elveđi "Srce za Afriku" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Svečanom otvorenju nazočili su brojni uzvanici, uključujući fra Ivicu Perića, koji je doputovao iz Zambije kako bi podržao projekte koje udruga podupire, kao i predstavnici lokalnih vlasti i civilnog društva. Izložba je organizirana i u sklopu obilježavanja 10. obljetnice djelovanja Mreže hrvatskih žena, međunarodne platforme koja povezuje utjecajne hrvatske žene diljem svijeta.

Osijek: Svečano otvorenje izložbe fotografija fotoreporterke Pixsella Emice Elveđi "Srce za Afriku" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Govoreći o izložbi, Elveđi je istaknula kako ova zbirka fotografija nije samo umjetničko djelo, nego i svjedočanstvo o godinama susreta, putovanja i dijeljenih trenutaka s ljudima na terenu.

- Zahvaljujem se Pixsellu na medijskoj i tehničkoj podršci, gradu Osijeku koji je osigurao prostor kako bi se sve skupa realiziralo - rekla je autorica. Njezin rad osvjetljava koliko su strah i nevolje prisutni u svakodnevnom životu, ali isto tako pokazuje nevjerojatnu snagu i neuništivu ljepotu života u Africi. Izložba ostaje otvorena do 12. ožujka 2026., a ulazak je besplatan za sve posjetitelje. 

Osijek: Svečano otvorenje izložbe fotografija fotoreporterke Pixsella Emice Elveđi "Srce za Afriku" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

OSTALO

