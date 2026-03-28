Producenti i glumci otkrivaju za 24sata tajnu uspjeha Divljih pčela: 'Snimamo po 12 sati...'

Napeta radnja i misterija, visoka produkcija i autentičnost, dramatični likovi, fantastičan set i vrhunski glumci tek su neki od razloga zbog kojih su gledatelji intrigantne RTL-ove dramske serije "Divlje pčele" od početka emitiranja u studenom prošle godine prikovani za male ekrane.

Smještena u 1950-e, serija vodi na putovanje u prošlost - kroz tradiciju Dalmatinske zagore i velike tajne male zajednice. Tri sestre - Katarina, Cvita i Zora - nakon očeve smrti bore se za opstanak u patrijarhalnom društvu, suočavajući se s intrigama, zamršenim obiteljskim odnosima, borbom za naslijeđe, mračnim tajnama i zabranjenim ljubavima.

Glavne protagonistice, sestre Runje, utjelovljuju mlade, već nagrađivane, istaknute glumice svoje generacije - Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić, koje ne kriju kako su kliknule i izvan seta te su i privatno bliske.

'Mještani su nam davali savjete'

Lik snažne Katarine koja bi, kao glava obitelji, za sestre učinila sve, utjelovila je Ana Marija Veselčić, članica dramskog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, kojoj je ovo prvi televizijski projekt. Rodom iz Vinkovaca, Veselčić je lik koji glumi opisala kao "iznimnu ženu, čvrste volje i čelične odlučnosti", koja ju je podsjetila na nekog iz vlastite obitelji.

- Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno - priznaje glumica kojoj su kod priprema za ovu ulogu puno pomogle priče ljudi iz okolice Sinja gdje je, uz dio scena iz Zagreba, serija snimana.

- Mještani lokacija na kojima smo snimali su nam vrlo rado dali pokoji savjet i upoznali nas pobliže sa svakodnevicom svojih roditelja, baka i djedova - objasnila je te dodala da 1950-e smatra vrlo inspirativnim godinama, a poseban ugođaj stvorili su joj i kostimi šivani po mjeri te sama scenografija.

Ulogu Cvite, srednje sestre iz obitelji, preuzela je Lidija Penić-Grgaš. Svoj lik opisala je kao nježan i romantičan, sklon bijegu u svijet mašte.

- Dosta je načitana, što je za ono doba jako neobično. Da živi u ovom dobu sigurno bi bila jako uspješna i imala neku dobru karijeru - ističe mlada Zagrepčanka, koja se jako zbližila s kolegicama, a posebno s Veselčić, s kojom je dijelila sobu tijekom snimanja.

Najmlađu sestru Runje glumi Lidija Kordić, Crnogorka bogate biografije, prošle godine proglašena European Shooting Starom na Berlinaleu. Za lik Zore kaže da joj je sličan zato što obje vole ljubav.

- Zora je vrlo romantična, zaljubljena u ljubav, ona je tu da sve upija i želi za sebe takvu ljubav. Tu smo najsličnije, i ja volim ljubav, volim voljeti i iz te perspektive mi je bilo najlakše, to je bila početna točka iz koje sam gradila Zoru - ističe Kordić, kojoj je ovo prvi veliki projekt u Hrvatskoj.

Smještena u imaginarno selo Vrilo u Zagori 50-ih godina prošlog stoljeća, uz slojevitu priču, uigranu produkcijsku ekipu, sjajnu glumačku postavu, sastavljenu od glumačkih legendi i talentiranih mladih lica, navedena serija gledateljima nosi i pravu vizualno-scensku poslasticu.

'Produkcija je iznimno zahtjevna'

U ovoj grandioznoj dramskoj priči, posebno impresivne svakako su snimajuće vanjske lokacije u okolici Sinja i Vrlike, uz Dinaru i rijeku Cetinu, ali i impozantni, autentični setovi u Jadran filmu, izgrađeni posebno za potrebe serije.

- Produkcija ovakve serije iznimno je zahtjevna jer sve, od scenografije, kostima i rekvizita, pa do make upa i frizure, mora vjerno dočarati duh vremena. Poseban izazov je snimanje na lokacijama na kojima se mora izbjeći svaki moderni zvuk ili detalj suvremenog života kako bi gledateljima pružio vjerodostojan povijesni doživljaj. Uz to, zahtijeva se savršena koordinacija svih produkcijskih sektora, kako bi se postigla visoka kvaliteta proizvoda - otkriva izvršna producentica Iva Grahor.

Na opremanju, planiranju i uređenju setova radila je iskusna ekipa s internacionalnim iskustvom i radom na velikim filmskim i televizijskim projektima, kao što su "Succession", "Game of Thrones", "Canary Black" ili "Hitman's Wife Bodyguard".

“Divlje pčele" snimaju se paralelno na dvije etaže studija. Izgrađeno je ukupno 15 setova koji se prostiru na oko 2000 četvornih metara. Sve snimaju kamere s filmskim objektivima, a studio je rasvijetljen s više od 600 rasvjetnih tijela.

Tim s dugogodišnjim iskustvom

Osim obiteljskih kuća Runje i Vukas, izgrađene su ulice popločene kamenom i golemi mjesni trg s crkvenim zvonikom i drvetom masline. Tu su i brojni obrti s pripadajućim interijerima, opremljeni do posljednjeg detalja - lokalna gostionica, brijačnica, krojačnica, mesnica, mjesna škola, trgovina, što omogućuje da gledatelji u potpunosti budu teleportirani u 50-e godine i osjete kao da su dio tih prošlih vremena.

Sav namještaj unutar objekata na setu je autentičan, a za potpuni retro doživljaj tu su, primjerice, i originalna šivaća mašina, stari telefoni i fotoaparati, stara izdanja knjiga i časopisa, staro posuđe, uređaji poput glačala, gramofona...

Iza serije stoji veliki tim s dugogodišnjim iskustvom, a glavni producenti su Iva Grahor i Danijel Ivoš, koji svakodnevno surađuju sa šest redatelja, oni su - Stanislav Tomić, Kristijan Milić, Jasna Nanut, Ivan Pavličić, Jadran Puharić i Rahela Pirc.

- Uspjeh serije proizlazi iz kombinacije više faktora. Prije svega, tu su kvalitetan scenarij i uspješna adaptacija postojećih likova, koji su publici bliski i prepoznatljivi. No ono što je jednako važno jest kemija koja se razvila između glumaca i cijele ekipe - ta energija se prenosi i na ekran. Rekla bih da ne postoji stroga formula za uspjeh, uz sve profesionalne elemente, određenu ulogu ipak ima i sreća. U našem slučaju, osjećaj zajedništva i činjenica da zaista uživamo u svakom snimajućem danu dodatno pridonose autentičnosti i povezanosti s publikom - ističe Grahor.

Radni dan od 12 sati

Na snimanju serije angažiran je niz vrijednih ljudi čiji radni dan traje 12 sati.

- Na seriji ukupno radi oko 120 članova uigrane ekipe s dugogodišnjim iskustvom. Od toga 60 glumaca, ne uključujući statiste. Glumačkih većih i manjih uloga smo dosad imali jako, jako puno, 140-ak ukupno. Glavni producenti svakodnevno surađuju sa šest redatelja. Naš art department, koji se sastoji od sektora scenografije, kostima, make upa i frizura s art direktorom, glavnim set dresserom i konzultantom produkcije, kostimografom i vlasuljarom te članovima make-upa i frizure broji ukupno 24 člana - objašnjava glavna producentica Iva Grahor.

Ideje za dijaloge, dodaje, crpe iz stvarnog života, prilagođavajući likove našoj svakodnevici. Tako zvuče prirodno i blisko publici, stvarajući autentičnost i emotivnu snagu serije.

Snimanje se odvija u dva studija paralelno u Zagrebu u Jadran filmu te na lokacijama u okolici Sinja i Vrlike.

Svoje zadovoljstvo fantastičnim setom ne kriju ni glumci, tj. mnogo priznatih kazališnih, televizijskih i filmskih glumačkih imena, koji se na setu često i nasmiju.

- Anegdota je jako puno. Najčešće se radi o trenucima u masovnim scenama, kad netko od glumaca nekontrolirano prasne u smijeh i time ‘zarazi’ sve na setu. Takve situacije znaju potpuno prekinuti snimanje, no ujedno donesu opuštanje i dodatno povežu ekipu. Iako na trenutak usporavaju proces, zapravo su dragocjeni podsjetnik koliko uživamo u radu i koliko je atmosfera na setu pozitivna - zaključuju.