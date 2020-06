Proglasili su me mrtvim nakon rođenja, a baka me uronila u kantu hladne vode i 'oživjela'

<p>Legendarni pjevač <strong>Sir Tom Jones</strong> danas slavi 80. rođendan, a povodom toga cijeli tjedan je britanski BBC Radio 2 emitirao priče o njemu i njegovom stvaralaštvu. Tom je gostovao u programu i otkrio je zanimljive detalje iz svog djetinjstva. </p><p>Jones je prepričao kako su ga nakon rođenja proglasili mrtvim.</p><p>- Nisam ispustio ni glasa, nisam zaplakao, pa je medicinsko osoblje mislilo da sam mrtvorođenče... Babica je rekla majci: 'Jako mi je žao, dijete ne diše'... No srećom, ondje je bila moja baka. Donijela je kantu punu hladne vode, uhvatila me za gležnjeve i uronila u nju... Naravno, odmah me se čulo! Baka me doslovce 'oživjela' - izjavio je Tom. </p><p>Osim incidenta na rođenju, glazbenik se prilikom online koncerta 'One World: Together At Home' prisjetio i teškog djetinjstva u Walesu. Tada je obolio od tuberkuloze. </p><p>- Pune dvije godine bio sam izoliran u kući u kojoj sam se rodio i odrastao... Ali izdržao sam i uvjeren sam da ćemo sad pobijediti i ovaj koronavirus, samo se moramo držati zajedno. Bog vas blagoslovio - poručio je tada Tom svojim brojnim obožavateljima. </p><p>Prošle su četiri godine otkako je Tom izgubio suprugu Lindu. Njena smrt ga je shrvala i preispitivao se je li napravio sve što je mogao da je spasi. Jones smatra da ju je ranije mogao odvesti liječniku pa bi možda na vrijeme otkrili bolest koja ju je stajala života - rak pluća. Na takvo razmišljanje djelomično su ga natjerali stihovi njihove omiljene pjesme „What Good Am I?” Boba Dylana.</p><p>- Pjesma je o osobi koja ne vidi što se stvarno događa i nakon njezine smrti je dobila novo značenje. Slušao sam stihove i pitao se jesam li djelomično kriv? Što sam mogao učiniti? - otkrio je Tom Jones, kojemu je pjevanje pomoglo da prebrodi tragediju. </p>