Prva polufinalna večer Eurosonga je u utorak i stanje na kladionicama dosad je bilo vrlo promjenljivo, a hrvatska predstavnica Albina Grčić (22) prema trenutnim predviđanjima ima 67% za prolazak u finale, a sveukupno se nalazi na visokom 16. mjestu.

Mnogi se pitaju u kojoj se mjeri možemo pouzdati u prognoze kladionica i ima li Albina zaista zagarantirano mjesto u finalu. Ako se usporede predviđanja kladionica i konačnih plasmana na Eurosongu prethodnih godina, može se zaključiti kako rezultate ipak nije moguće u potpunosti predvidjeti, te kako su prognoze nerijetko potpuno pogrešne.

2016. pobjeda se prognozirala ruskom predstavniku Sergeyu Lazarevu, koji je završio na trećem mjestu. Pobijedila je Ukrajinka Jamala s pjesmom '1944', koja je nekoliko tjedana prije Eurosonga imala šanse za pobjedu u omjeru 30/1.

2017. drugoplasirani bugarski predstavnik bio je favorit za pobjedu, a našem Jacquesu Houdeku predviđalo se 7. mjesto, no završio je na trinaestom. Iznenađenje je bila i Italija kojoj se predviđalo mjesto u Top 3, no završila je na šestom.

2018. kladionice su točno predvidjele pobjedničku pjesmu, 'Toy' Izraelke Nette Barzilai, ali su potpuno promašili drugoplasiranu i trećeplasiranu. Naime, pjesma 'Fuego' se umjesto na drugom mjestu našla na 25., a trećeplasirana je trebala biti 'Nobody but you' koja je završila na 16. mjestu.

Od prognoziranih Top 10, samo su četiri nastupa zaista završila na prvih deset mjesta, ali se tamo našla pjesma 'A Matter of Time' predstavnika Belgije, za koju se predviđalo da uopće neće proći u finale.

Također, od dvadeset nastupa iz polufinala za koje se predviđalo da će proći u finale, samo 13 ih je zaista tamo i završilo.

2019. prognoze za pobjedničku pjesmu također su se ispostavile točnima i pobjedu je odnijela Nizozemska s pjesmom 'Arcade'. Ove godine od Top 10 pogođeno je sedam nastupa, a u finale se iz polufinala plasiralo 15 od predviđenih 20 predstavnika.