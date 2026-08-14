Projekcijom filma 'Očevina' otvorili Sarajevo Film Festival

Projekcijom filma 'Očevina' u režiji Pavela Pawlikowskog u petak je otvoren 32. Sarajevo Film Festival (SFF), najveća regionalna filmska smotra na kojoj će u narednih sedam dana biti prikazano više od 250 filmskih ostvarenja iz 70 zemalja.

'Očevina' za koju je Pawlikowski na ovogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu dobio Zlatnu palmu za režiju povijesna je drama u čijem je središtu nobelovac Thomas Mann, jedan od najznačajnijih književnika 20. stoljeća čija je životna sudbina postala sinonimom duhovnog otpora nacizmu.

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Uz već iskušano eksperimentiranje crno-bijelom tehnikom i uz obilježja poetike koja je pratila njegov raniji film 'Hladni rat' Pawlikowski je oblikovao priču o osobnoj drami velikog književnika, ali i o suočavanju društva i pojedinca s posljedicama velikih povijesnih promjena.

Mannov povratak u Njemačku 1949. kako bi tamo primio čak dvije nagrade koje nose ime po Johannu Wolfgangu Goetheu, jednu koju dodjeljuju njemačke vlasti unutar američke okupacijske zone i drugu kojom ga žele nagraditi one na teritoriju pod kontrolom Sovjeta, postaje povodom za još jedno preispitivanje odluka iz prošlosti, ali i za izravno suočavanje s izazovima koje nosi novo vrijeme.

- Ovo je film savršen za Sarajevo jer govori o povijesti ali i o obitelji i ljubavi, o svemu što je po mom sudu relevantno za ovaj grad - kazao je Pawlikowski tijekom ceremonije otvaranja.

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Njemu je uručena i nagrada Počasno srce Sarajeva za ukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Direktor SFF-a Jovan Marjanović kazao je kako priča na kojoj se temelji 'Očevina' ima posebnu vrijednost jer govori puno više o sadašnjosti nego o prošlosti što je posebice važno kada Europa ponovo preispituje pitanje identiteta i granica, a Pawlikowskog koji već četvrti put boravi u Sarajevu nazvao je čovjekom koji je duboko povezan s festivalom.

- Mi ga osjećamo kao svog, kao čovjeka koji razumije i koji itekako ima što kazati i o prošlosti i o sadašnjosti - kazao je Marjanović koji nije skrivao zadovoljstvo obujmom i sadržajem ovogodišnjeg SFF-a.

Istaknuo je kako je SFF postao nezaobilazno mjesto za sve koji žele otkriti što se zbiva kada je u pitanju filmska industrija u regiji.

Gosti SFF-a kojima će također biti uručeno Počasno srce Sarajeva su i glumačke zvijezde Emily Watson koja je i na čelu žirija natjecateljskog programa, Woody Harrelson i Diego Luna te redatelj Asghar Farhadi. To će priznanje organizatora dobiti i regionalna filmska zvijezda Emir Hadžihafizbegović.

Zagreb: Glumac Emir Hadžihafizbegović | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski redatelj Igor Bezinović čiji je film 'Fiume o morte' obilježio prošlu godinu također je član žirija koji će odlučiti o najboljem igranom filmu.

Za naslov najboljeg igranog filma ovogodišnjeg SFF-a natječe se devet ostvarenja iz šire regije, a Hrvatska je zastupljena filmom 'Male stvari' u režiji Zvonimira Jurića.

U kategoriji dokumentaraca za naslov najboljega natječu se tri filma u hrvatskoj koprodukciji: 'The Balkan cowboy' Dragane Jurišić, 'Živjet ćemo zajedno' Dragana Markovine te 'Tragovi pripadanja' Tatjane Božić.

Tri hrvatska filma u utrci su i za nagradu za kratki dokumentarac, a to su 'Ram Bha' Branka Schmidta, 'Medo u šparogama' Ivana Grgura te 'Tiha misa' Karle Jelić.

U konkurenciji za nagrade na 32. SFF-u ukupno je 51 film no publici je uz to ponuđen široki izbor različitih ostvarenja koja će biti prikazana izvan konkurencije.