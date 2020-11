Prokletstvo obitelji Guinness: Mlada nasljednica (19) umrla je nakon nesreće na bazenu...

<p>Preminula je Guinnessova nasljednica <strong>Honor Uloth</strong>, javlja<a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8947543/Guinness-heiress-19-dies-pool-tragedy.html"> Daily Mail</a>. Imala je samo 19 godina. Pronađena je bez svijesti na dnu bazena tijekom obiteljskog roštilja u srpnju. No, tek je sada mrtvozornik potvrdio da je riječ o tragičnoj nesreći.</p><p>U bazenu ju je primijetio 15-godišnji brat <strong>Rufus</strong>. Zaronio je da joj pomogne pa ju je izvukao, ali liječnici je nisu uspjeli spasiti te je umrla u bolnici. Shrvana obitelj odala joj je počast i otkrila kako će donirati njezine organe jer je ona to htjela.</p><p>- Uvijek je jasno stavljala do znanja da bi, ako joj se što dogodi, voljela da njezini organi budu donirani onima kojima je to potrebno - rekla je obitelj, a potom dodala: </p><p>- Izgubili smo kćer i sestru koje je unijela svjetlost i radost u naš život. Bila je tako zabavna i puna dobrote. Imala je tu sposobnost da okuplja ljude i čini da se osjećaju dobro.</p><p>Policija je provela istragu, ali nitko nije vidio što se dogodilo s Honor niti zna kako je ostala na dnu bazena. Jedna od teorija je da se poskliznula na mokroj površini pa je udarila glavom. Inače, njezini roditelji su<strong> Rupert Uloth</strong> (56) i <strong>Lady Louisa Jane Guinness</strong> (53), kćer <strong>Benjamina Guinnessa</strong> koji je bio 3. grof od Iveagha.</p><p>Guinnessova dinastija pretrpjela je niz tragedija. Arthur Guinness, koji je pivovaru pokrenuo 1759. i postao najbogatiji čovjek u Irskoj, imao je 21 dijete, ali je izgubio njih deset prije vlastite smrti. Mnogi su njegovi unuci postali alkoholičari, umrli u siromaštvu ili završili u mentalnim ustanovama.</p>