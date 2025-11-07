Pronašla je svojeg 'Savršenog'! Zaručila se Maria Horvat

Maria Horvat, svestrano lice poznato javnosti po sudjelovanju u popularnom showu "Gospodin Savršeni", ali i kao bivša sportska novinarka i direktorica nogometnog kluba, podijelila je sa svojim pratiteljima najsretnije vijesti. Sudeći po objavi, Marija je zaručena, a romantična prosidba dogodila se na jednoj od najljepših svjetskih lokacija, Veneciji.

Influencerica je na svom Instagram profilu objavila fotografiju koja odiše romantikom. U prvom planu je njezina ruka na kojoj blista raskošan zaručnički prsten sa zelenim kamenom i dijamantima, dok pored nje stoji predivan buket ružičastih ruža. U pozadini se naziru prepoznatljivi kanali i arhitektura Venecije, što otkriva da se ovaj poseban trenutak dogodio upravo u "gradu ljubavi", tijekom vožnje brodom. Uz fotografiju je kratko i jasno napisala: "I SAID YES", dodavši i datum, 5. studenog 2025., čime je potvrdila da je njezina ljubavna priča dobila sretan nastavak.

Maria, koja je u showu "Gospodin Savršeni" tražila srodnu dušu, očito ju je i pronašla, iako identitet njenog zaručnika još uvijek nije poznat. Iako je nakon showa svoj privatni život uglavnom držala podalje od očiju javnosti, ova objava oduševila je sve koji prate njezin put. Poznata po svojoj energičnosti i raznolikoj karijeri, od vođenja sportskih emisija do upravljanja nogometnim klubom NK Rudeš, Maria je sada pokazala i svoju nježniju, romantičnu stranu.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke. Pratitelji su joj u komentarima uputili najljepše želje.