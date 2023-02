Maria iz 'Savršenog' priča nam o kuhanju u 'Večeri' i o ljubavi: 'Naučila sam puno toga o sebi'

Zagrebački tjedan u popularnoj kulinarskoj emisiji 'Večera za 5 na selu' obilježilo je i jedno lice koje je gledateljima ispred malih ekrana poznato iz showa 'Gospodin Savršeni'. Maria Horvat ispričala nam je sada zašto se prijavila u 'Večeru', kako gleda na emisiju u kojoj se natjecala za srce Tonija Šćulca, otkriva s kojim je djevojkama ostala u kontaktu nakon snimanja te je li njeno srce trenutačno slobodno.

Crnokosa Maria otkrila nam je kako sada gledala na iskustvo u 'Gospodinu Savršenom'.

- To je bilo jedno pozitivno iskustvo. Naučila sam mnogo toga o sebi, ali i o međuljudskim odnosima. Mislim da svaki reality show karakterno ojača osobu. Također, nakon sudjelovanja u showu otvorila su mi se mnoga vrata, tj. nove suradnje. Došlo je i do suradnje s njemačkom produkcijom RTL-a. Puno je upita oko suradnji vezano za promocije određenih brendova, reklame i slično. Otvorila se prilika da ponovno sudjelujem u jednom showu, ali trenutačno radim na upisu na doktorat. Novinarstvo je moj put, a imam ideju da pokrenem vlastiti novi projekt pa je moj fokus usmjeren na to - ispričala nam je.

Ova magistra novinarstva otkrila nam je i s kojim djevojkama je ostala u kontaktu nakon snimanja showa.

- Iako dosta cura živi u Zagrebu, nisam s puno njih ostala u kontaktu jer mi karakterno ne odgovaraju. Ponekad se čujemo putem Instagrama, čestitamo si međusobno uspjehe, rođendane itd. Najčešće se čujem i vidim sa Ksenijom, Janet i Josipom - priznaje nam Maria.

Prošle godine Maria je ljubila mistera turizma Dominika Tvoreka, ali su prekinuli nakon kratke veze. Kada je riječ o ljubavi, Maria je sada tajanstvena.

- Trenutačno ne bi govorila o svom ljubavnom životu, ja znam da se nećete ljutiti - rekla je simpatična Maria koja se bavi i modelingom.

U 'Večeru za 5 na selu', kaže nam, prijavila se jer uvijek je spremna sudjelovati u novim projektima. Ne kuha često, ali je željela vidjeti kako će se snaći na tom polju.

- Moja politika je da trud otvara sva vrata. Otkrit ću vam svoje pozitivne i negativne strane u kuhinji. Jako sam organizirana, volim da je sve čisto i na svom mjestu, držim do urednosti. Mana mi je da sam jako spora. Sve volim raditi temeljito, pa uvijek idem polako. Tako i u kuhinji, uvijek radim jelo po jelo. Kako ću sada ipak morati napraviti tri slijeda jela u kratkom vremenskom periodu, mislim da ću imati veliku frku i borbu s vremenom. Jedna od mojih vrlina u kuhinji je da jako pazim na detalje, dekoraciju i ambijent

- kaže nam i dodaje da se uvijek drži toga da je bolje da je jelo manje začinjeno, nego da pretjera sa začinima.

Da je pobijeda, Maria bi, kaže nam, dio novca donirala u humanitarne svrhe. No, ipak je najbolja u zagrebačkom tjednu bila Jadranka.

- Svijet je okrutan i postoje mnogi ljudi kojima treba pomoć. Jako volim i životinje pa sam svakako dio sredstava mislila donirati i udrugama za zaštitu životinja. Svi mi koji smo zdravi i imamo krov nad glavom trebali bi biti zahvalni i nastojati pomoći drugima u nevolji. Kad bi svi pomagali, svijet bi bio puno ljepši - rekla nam je.

Za kraj, pitali smo je smetaju li joj kritike i negativni komentari s kojima se ponekad susreće.

- Samouvjerena sam, znam što želim u životu pa se nastojim ne osvrtati na kritike i negativne komentare. Ja se držim one izreke da što god radili u životu, nikada ne možete svakome ugoditi, netko će uvijek imati nešto za reći. Sve osobe koje se bave javnim poslom često su na meti kritika i negativnih komentara, no mislim da na to trebaju biti spremni od samog početka. Takve komentare ne treba shvaćati osobno. Na prvom predavanju na fakultetu naučila sam da nikada neću biti dobra novinarka i da nikada neću uspjeti u životu ako ću se brinuti što će ljudi misliti ili pričati o meni. Fokusirana sam na sebe, svoj rad i svoje ciljeve, a ne na tuđe komentare. Ono što me smeta je površnost kod ljudi. Mnogi danas sude drugima na temelju površnih parametara bez da su upoznali osobu. Ja osobno ne volim predrasude i bježim od površnih ljudi kojima su predrasude nit vodilja u životu. Mislim da je bitno upoznati osobu kakva je zaista - zaključila je Maria.

