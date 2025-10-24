Propustili ste koju epizodu svoje najdraže sapunice? Evo što se u njima zbivalo ovoga tjedna...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

PONEDJELJAK Rimac i Darija shvaćaju da je Šantić nestao. Blanku muči njezino priznanje Niki, a Karlo je u problemu zbog kašnjenja važne narudžbe. Sara se pojavljuje kod Paule. Tomo tad kaže Pauli da je ona možda njegova kći. Paula poludi, ali Tomo ima rješenje - test očinstva.

UTORAK Blanka i Miro moraju se riješiti policajca koji bi ih mogao lišiti slobode. Karlo je uhićen, no Šimun se kune da nema veze s time te povlači prijavu protiv njega. Paula i Tomo su i dalje u lošim odnosima zbog Rebeke i Sare.

SRIJEDA Blanka i Miro su u strahu i pitaju se je li Karlo cinkao sve policiji. Imaju zarobljenog policajca od kojeg ne mogu dobiti odgovore koje žele. Kad ih Karlo pronađe, policajac želi pobjeći, no Blanka ga ustrijeli. Olga je na spoju s Andrijom, ali nije u stanju ući u novu vezu.

ČETVRTAK Paula i Tomo pokušavaju izgladiti probleme i spasiti brak, no sve ovisi o rezultatima testa očinstva. Blanka i Miro shvaćaju da moraju poduzeti korake nakon što ih je Karlo izdao - konačno će realizirati staru zamisao o bijegu iz zemlje. Rimac i Darija provode DNK analizu pronađenog lančića kako bi mogli uhititi počinitelje. Kad dobiju rezultat, kreću u akciju.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Pía prizna Rómulu da je ubila baruna. Martina zavlači Jacoba s organizacijom vjenčanja. Leocadia upozori Cruz da se udala na lažnim temeljima.

UTORAK Jana jedva izbjegne da je markiza zatekne u tajnoj sobi. Catalina spriječi Samuela da ukrade vazu, no odluči mu je sama predati za plemenitu svrhu.

SRIJEDA Curro se ne usudi optužiti Cruz za Tomásovo i Doloresino ubojstvo. Leocadia je sumnjičava jer je Jana uporno ispituje o Dolores. Catalina isposluje dopuštenje za Maríju Fernández i Samuela da otputuju prodati vazu.

ČETVRTAK Jana kaže Leocadiji da je ona Doloresina kći. María Fernández uđe u tajnu sobu. Lorenzo se vrati, a Curro ga napadne da potajno dogovara brak za njega.

PETAK Cruz odbaci Janine optužbe i okrivi Leocadiju da je režirala smrt njezine majke. Adriano spriječi grofa De Monteverde da izbaci Maríju Fernández i Samuela s imanja.

Hitna: Chicago

RTL2 18:20

PONEDJELJAK Na putu do posla Maggie i Sharon pomažu unesrećenom nakon što su svjedočile bijegu počinitelja s mjesta nesreće. Dr. Halstead bavi se dječakom s neobičnim simptomima. Roditelji su zabrinuti jer su 12 godina ranije izgubili sina sa sličnim simptomima.

UTORAK Snažna oluja pogodi Chicago. Bolnici nedostaje osoblja pa im pomaže dr. Song. Među pacijentima koji nisu hitni je osoba izbodena nožem.

SRIJEDA Muškarac izgubi kontrolu nakon porođaja supruge te se ozlijedi kad utrči u sobu za magnetsku rezonancu. Pozvani su vatrogasci koji moraju smisliti kako ga osloboditi.

ČETVRTAK Sin dr. Archera, Sean dobije posao u bolnici po preporuci doktorice Asher. Snimateljska ekipa posjećuje bolnicu kako bi snimila dokumentarac.

PETAK Dr. Archer se u bolnici suočava s dr. Asher jer je njegovu sinu rekla dijagnozu bez njegova pristanka. Odbor pokušava doći do potpore većine kako bi spriječio Jacka da pretvori bolnicu u profitnu instituciju.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Divna se pokušava riješiti Ante, koji od nje traži poduku iz klavira, no njezin inicijalni plan joj se obije o glavu. Ivana se naljuti na Veljka, uvjerena da zavodi Klaudiju. Toma počinje shvaćati da su Lepi i Hrc imali nešto s krađom novca od Srića.

UTORAK Damjan uz Tominu pomoć uspije izvući ostatak ukradenog novca od Lepog i Hrca. Toma otkriva Niki svoje razloge za prekid. Zakazan je termin za Veljkovo prvo ročište.

SRIJEDA Dan je vjenčanja Lorene i Jakova. Lorena se budi, ali Jakova nema. Divna nalazi Jocu i Veljka na kauču u Veljkovoj kući. Veljko se pokušava zbližiti s Ivanom dok je Marini teško gledati Veljka, Ivanu i Vilija kao sretnu obitelj.

ČETVRTAK Unine najgore slutnje se obistine - puca joj vodenjak usred prisnog razgovora s Lorenom pred vjenčanje. Petra pronalazi Crnog, koji potajice prati vjenčanje, a Lorena ih ugleda i pomisli da su joj cijelo vrijeme radili iza leđa.

PETAK Petra sama ne nalazi put do kćerina srca i oprosta, a Sanja joj odluči pomoći te preuzima kontrolu nad kućom u kojoj su se svi okupili nakon vjenčanja. Jakov u napetosti čeka informaciju je li on otac Unine curice ili je to ipak Miro. Ivana i Veljko se brinu za Jakova i Lorenu dok Joco slavi rođenje unuke.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Danica izvuče iz Ivke da je na kartama založila obiteljsku grobnicu u zalog i nagovori je da prizna obitelji. Zovko i Spomenka izađu u novinama kao novi superpar. Zvone pokušava pridobiti Anđelu natrag tračevima, ali ne da se slomiti tek tako.

UTORAK Ivka nasamari obitelj i opet ode kartati, a Stanislav je uhvati te pokaže neuobičajenu strogost. Miličin strah od bolnice naglo se smanjuje nakon što shvati da je Karmela u Zaglavama. Zvone i dalje vabi Anđelu tračevima, a ona polako omekšava.

SRIJEDA Jadranka, Vinko i Pere spremaju se za put u Bosnu. Ivka pokušava iskoristiti gužvu i naći alternativne puteve do kockanja. Zvone se trudi oko Anđele koja se vratila kući, a ona iznenadi Mirjanu željom da joj i dalje pomaže u gostionici. Marko Šank sazna da treba novi bubreg.

ČETVRTAK Akrapi su uznemireni zbog Zovkove prijetnje Martinu. Zvoni je dosta da Anđela glumi glavu kuće i lupi šakom o stol. Martin dolazi na imanje posavjetovati se sa Šimom i shvate da je on nehotice omogućio Ivki da nastavi kockati od kuće.

PETAK Dan je sprovoda i za Bosnu kreću Lara, Tomi, Luce i Janko u jednom autu, u drugom Vesna i Aljoša s Mirjanom. Martin se u zadnji trenutak odluči ići i poveze ga Braco.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Marco poriče da je Marquinho Tiagov sin. To razbjesni Tiaga i on napadne Marca, a zaštitari interveniraju. Lalá nagovori Valdemara da se susretnu, tvrdeći da dolazi u Simoneino ime.

UTORAK Marlene ispituje Susanu u vezi sa Simone i Ruijem. Nudi joj novac za informacije. Júlia kaže Vitóriji da Marco još inzistira da je Marquinho njegov sin.

SRIJEDA Júlia se povjeri Vitóriji da Marco i dalje tvrdi da je Marquinhov otac i kaže da bi valjalo napraviti DNK test. Također joj kaže da se David pristao doseliti k njoj.

ČETVRTAK Majoris zatekne Rosu u suzama. Ona joj oda da joj je Sal prijetila otkazom. Sal dolazi sa Susanom i optuži Simone da je potkupila Marlene kako bi čuvala njezinu tajnu.

PETAK Guto, Lola i Valdemar slave Reginin oporavak. Ona bi htjela nazvati dijete Justino. Tiago se šokira kad otkrije Júlijinu vezu s Davidom. Susana kaže Sal da je svjedočila trenutku kad je Simone potkupila Soraiju kako bi ubila Justina.