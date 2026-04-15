Proslavila se kao djevojčica, a onda je samo nestala: Evo gdje je danas Hermione Granger

Emma Charlotte Duerre Watson rođena je 15. travnja 1990. godine u Parizu, u obitelji britanskih odvjetnika. Njezini roditelji rastali su se kada je imala pet godina, nakon čega se s majkom i bratom preselila u Englesku. Već kao djevojčica pokazivala je interes za glumu te je u školi učila glumiti, pjevati i plesati. Watson nije profesionalno glumila prije nego što su je učitelji predložili agentima koji su tražili glumačku postavu za prvi nastavak serijala filmova o čarobnjaku Harryju Potteru.

Kao devetogodišnjakinja je bila na čak osam audicija te je dobila ulogu Hermione Granger, inteligentne i odlučne prijateljice glavnoga lika. Film "Harry Potter i kamen mudraca" postao je svjetski fenomen i lansirao Emmu Watson u sam vrh dječjih zvijezda. Film je zaradio gotovo milijardu dolara diljem svijeta i bio je nominiran za tri Oscara. Watson je dobila pohvale kritike te je brzo postala jedna od najpoznatijih mladih glumica svoje generacije. Hermione Granger glumila je u svim filmskim nastavcima popularnog serijala.

Tijekom snimanja "Harryja Pottera" nastavila je školovanje skupa s kolegama Danielom Radcliffeom i Rupertom Grintom te je između setova po pet sati provodila na nastavi. Posljednji razred srednje škole je završila kasnije zbog snimanja posljednja dva filma iz serijala. Kasnije je komentirala kako je zahvalna na ulogama, no priznala je da je živjela u balončiću daleko od realnosti.

Pronašli su me i odabrali za tu ulogu. I sada očajnički pokušavam pronaći svoj put dalje - komentirala je Watson u intervjuu za Vogue 2011. godine. Nakon Harryja Pottera aktivno je gradila karijeru izvan čarobnjačkog svijeta. "My Week with Marilyn", "The Perks of Being a Wallflower" i "This Is The End" samo su neki od filmova u kojima se pojavila. Poseban uspjeh ostvarila je 2017. godine u filmu "Ljepotica i zvijer", u kojem je glumila Belle. Film je postao najuspješniji igrani mjuzikl svih vremena te je dodatno učvrstio njezin status zvijezde. Pojavila se i u filmu "Male žene", nakon kojeg su se mediji raspisali o njezinoj pauzi od glume.

Kasnije je priznala kako se osjećala "zarobljenom" u vlastitoj koži te joj je trebao predah od glumačkoga svijeta. Godinama nije prihvaćala nove uloge, no 2022. se pojavila s ostalim kolegama u serijalu "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts". Istaknula je da će se vratiti glumi, no traži prigodan trenutak i pravu ulogu.

Osim glumom, tijekom godina se bavila i manekenstvom te je bila zaštitno lice nekoliko kampanja popularnih brendova. Slavna glumica privatnost pokušava držati dalje od medija, a povezivali su ju s nekoliko muškaraca tijekom godina. Bila je u vezi s poduzetnikom Williamom Knightom, glumcem Chordom Overstreetom i poduzetnikom Leom Robintonom, a šuškalo se kako je ljubila Brandona Greena i Ryana Walsha. Njezinu pauzu od glume mnogi su protumačili i kako se planira skrasiti te stati pred oltar, no Watson nije te detalje previše komentirala u javnosti. Prije nekoliko dana u medije je procurila informacija da uživa u novoj ljubavnoj vezi s meksičkim poduzetnikom i milijarderom Gonzalom Hevia Baillèresom.