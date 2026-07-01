Proslavila se kao Peyton u seriji 'One Tree Hill', a iznenadila je sve kada je otišla sa snimanja

Hilarie Burton Morgan američka je glumica i bivša televizijska voditeljica. Široj publici najpoznatija je po ulozi Peyton Sawyer u popularnoj seriji "One Tree Hill", koja ju je lansirala među najprepoznatljivija televizijska lica prve polovice 2000-ih. Prije nego što se posvetila glumi, Burton je izgradila uspješnu karijeru kao voditeljica MTV-jeve emisije "Total Request Live", jedne od najgledanijih glazbenih emisija tog razdoblja.

Rođena je kao najstarije od četvero djece u obitelji Jamesa Williama "Billa" Burtona, veterana američke vojske, i Lise Kay Burton, agentice za nekretnine nizozemskog podrijetla. Tijekom školovanja u srednjoj školi Park View istaknula se kao aktivna učenica, bila je predsjednica učeničkog vijeća, kapetanica navijačkog tima te je ponijela titulu kraljice maturalne večeri. Nakon završetka srednje škole upisala je Sveučilište New York te kasnije Sveučilište Fordham, a diplomirala je 2004. godine.

Njezina televizijska karijera započela je gotovo slučajno. Gostovala je u jednoj emisiji MTV-a kao komentatorica, no producenti su bili toliko zadovoljni njezinim nastupom da su joj odmah ponudili stalni angažman. Ubrzo je postala jedno od zaštitnih lica emisije TRL, vodila je prijenose MTV Video Music Awardsa te brojne posebne programe. Prvi glumački nastup ostvarila je 2002. godine u seriji "Dawson's Creek", gdje je glumila samu sebe.

Foto: Profimedia

Pravi glumački proboj dogodio se 2003. godine kada je dobila ulogu Peyton Sawyer u seriji "One Tree Hill". Lik talentirane umjetnice, ljubiteljice glazbe i članice školskih navijačica brzo je osvojio publiku, a serija je postala jedna od najgledanijih u to vrijeme. Burton je u seriji glumila tijekom prvih šest sezona, od 2003. do 2009. godine, a njezina interpretacija Peyton donijela joj je tri nominacije za nagradu Teen Choice Awards te status jedne od najpopularnijih televizijskih glumica svoje generacije. Godine 2009. odlučila je napustiti seriju vlastitom odlukom, a odbacila je glasine da je razlog bio spor oko honorara.

Paralelno sa snimanjem serije gradila je i filmsku karijeru. Debitantsku filmsku ulogu ostvarila je 2005. godine u drami "Our Very Own", gdje je glumila uz Allison Janney i Cheryl Hines. Film je osvojio nagradu za najbolju glumačku postavu na Sarasota Film Festivalu. Kasnije je nastupila u filmovima "Normal Adolescent Behavior", "Solstice", "The Secret Life of Bees", "The List" i "Bloodworth".

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Nakon odlaska iz One Tree Hilla nastavila je uspješnu televizijsku karijeru. Između 2010. i 2013. godine glumila je Saru Ellis u kriminalističkoj seriji "White Collar", gdje je isprva imala ponavljajuću ulogu, a zatim postala dio stalne glumačke postave. Gostovala je i u popularnim serijama "Castle", "Grey's Anatomy", "Hostages", "Extant", "Forever" i "Lethal Weapon".

Godine 2021. ponovno se povezala s obožavateljima serije One Tree Hill pokretanjem podcasta Drama Queens zajedno s bivšim kolegicama Sophijom Bush i Bethany Joy Lenz. Podcast je donosio sjećanja na snimanje serije, razgovore s gostima i komentare pojedinih epizoda. Burton je napustila projekt tijekom ljeta 2024. godine nakon što je završila komentiranje epizoda u kojima se pojavljuje njezin lik, a zamijenio ju je glumac Robert Buckley.

Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS

Osim glume, Burton se okušala i kao spisateljica. Godine 2020. objavila je autobiografsku knjigu "The Rural Diaries: Love, Livestock, and Big Life Lessons Down on Mischief Farm", u kojoj opisuje život na farmi i iskustvo preseljenja iz Hollywooda u ruralni dio države New York. Tri godine kasnije objavila je memoare "Grimoire Girl: A Memoir of Magic and Mischief", u kojima otvoreno govori o privatnom životu, karijeri i osobnim izazovima.

U privatnom životu Burton je od 2009. godine u vezi s glumcem Jeffreyjem Deanom Morganom. Upoznali su se zahvaljujući prijateljima Jensenu i Danneel Ackles. Par ima sina, rođenog 2010. godine, i kćer, rođenu 2018. godine. Vjenčali su se 5. listopada 2019., a ceremoniju je vodio njihov dugogodišnji prijatelj Jensen Ackles. Nakon života u Los Angelesu preselili su se u dolinu Hudson, gdje vode farmu Mischief. Zajedno s glumcem Paulom Ruddom i još nekoliko partnera suvlasnici su poznate slastičarnice Samuel's Sweet Shop u mjestu Rhinebeck.

Burton je otvoreno govorila i o dugogodišnjoj borbi s neplodnošću te brojnim spontanim pobačajima prije rođenja kćeri. Nakon ukidanja presude Roe v. Wade u SAD-u javno je podržala pravo žena na pobačaj, ističući vlastito iskustvo medicinski nužnog zahvata nakon gubitka trudnoće koji joj je omogućio da kasnije uspješno rodi drugo dijete.