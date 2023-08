Zvijezda Tree Hilla otkrila 'jezivi trenutak' sa snimanja serije: 'Ne može me dirati pored tate'

Hilaire Burton (41) glumila je lik Peyton Sawyer u teen seriji 'One Tree Hill', a nedavno se prisjetila situacije sa seta koja joj nije najugodnija uspomena.

U podcastu Drama Queens, koji vodi s kolegicama iz serije, Sophijom Bush (41) i Bethany Joy Lenz (42), optužila je bivšeg šefa kojeg nije htjela imenovati da si je napravio epizodni lik samo kako bi je mogao zagrliti.

Glumica je provela u seriji šest sezona, a taj trenutak nazvala je 'jezivim'.

- S njim nisam razgovarala u stvarnom životu pa si je napisao ulogu u epizodi koja je zahtijevala da ga zagrlim - rekla je Hilarie bez otkrivanja imena, prenosi Daily Mail.

Sigurnost je, kako kaže, osjećala jer joj je obitelj bila prisutna tijekom snimanja scena.

- Dobila sam scenarij i pomislila sam: U redu, to je jedan dan posla, to je samo jedan dan posla. Uz to, Gregory Prange, tata mog tadašnjeg dečka, je režirao i moj je brat bio na setu - objasnila je.

- Moj je tata čitav dan sjedio iza monitora što je bilo pomalo čudno, zar ne? Zato što tamo nije bio u prijateljskoj ulozi. Dolazila sam k njemu između snimanja svake scene zato što sam znala da me ne može dirati dok stojim kraj tate i da me ne može odvući sa strane - dodala je pa je bivšeg šefa usporedila s Voldemortom.

Serija 'One Tree Hill' snimala se od 2003. do 2012. godine. Redatelj svih devet sezona je Mark Schwahn koji se u seriji pojavio kao lik Max vlasnik trgovine pločama, a Hilaire je bila jedna od 18 žena koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje.

Isto su učinile i njezine kolegice Bush i Joy Lenz, ali i još 25 žena koje su radile na Schwahnovoj seriji 'The Royals'.

Nakon ovih optužbi otpušten je sa seta serije, a Hilaire i druge žene koje su ga optužile u pismu su izjavile da je njegovo ponašanje bilo toliko ekstremno da su morale tražiti pomoć zbog PTSP-a. Mark se nikad nije javno oglasio o ovim optužbama.