Iako je većini publike poznatiji kao glavni lik popularnog sitcoma 'Princ iz Bel-Aira' ili iz mnogobrojnih uspješnih komedija i akcijskih filmova, Will Smith (53) u svijet poznatih i slavnih ušao je svojim glazbenim talentom. Još kao srednjoškolac, sa svojim vjernim suradnikom DJ-em Jazzy Jeffom objavio je prvi uspješni singl, a postali su i prvi dobitnici Grammyja u hip-hop kategoriji u povijesti. Sa slavom je, dakako, stiglo i bogatstvo, na mlađahni Will nikad nije, kako priznaje, bio dobar s novcem. Ubrzo je bankrotirao, a upao je u probleme zbog neplaćanja poreza. Na prvu audiciju, baš onu za sitcom koji će ga proslaviti i karijeru mu usmjeriti u drugom smjeru, otišao je praktički iz očaja.

Dakako, uloga je postala njegova, a tamo je upoznao i svoju buduću suprugu Jadu Pinkett (50). Ona svoju ulogu nije dobila jer su producenti smatrali kako je preniska za Willa te da u seriji ne bi izgledali kao kompatibilan par. Ipak, Smith ju je zamijetio i odmah joj se javio, no ona nije bila odveć impresionirana. Will je oženio glumicu u usponu Sheree Zampino, s kojom je dobio sina Treya. Taj brak nije potrajao dugo, a Will i Jada 'upalili' su iz druge. U braku su dobili sina Jadena (23) i kćer Willow (21), koje će se u godinama koje slijede pokazati kao poprilično osebujna djeca, koja će svojim roditeljima zadavati brojne glavobolje.

U svojim holivudskim počecima, Will se susreo s nekoliko prepreka, čak i nakon uspjeha 'Princa iz Bel-Aira. Glumcima s televizije nije se u to vrijeme predviđala osobito uspješna filmska karijera, pogotovo ne onima tamnoputima. Ipak, zahvaljujući ulogama u 'Where the Day Takes You', 'Made in America', a na koncu i 'Six Degrees of Separation', zbog kojeg je odbio financijski znatno unosnije uloge, Smith se pozicionirao kao vrstan glumac, koji lako osvaja publiku, ali i kritiku. Nedugo nakon toga snima 'Zločeste dečke', a zatim i svoj prvi blockbuster 'Dan nezavisnosti'. Velika holivudska karijera je uspješno rođena.

Iako su dani njegovih najvećih uloga definitivno prošli, Smith je i dalje jedan od najtraženijih holivudskih glumaca, a samo za posljednji film 'Kralj Richard, u kojem glumi oca teniskih ikona Venus i Serene Williams, inkasirao je 40 milijuna dolara. Filmski kritičari nagađaju da mu se smiješi i nominacija za Oscara, a film koji trenutačno igra u kinima, zaradio je većinom pozitivne kritike.

Na premijeri je Smith pozirao sa suprugom Jadom i djecom, a iako na fotografijama izgledaju poprilično skladno, njihov brak česta je tema američkih, ali i svjetskih showbiz medija. Nije tome zasigurno pomogla ni glumčeva aktualna biografija jednostavno nazvana 'Will', a kojom kao da je odlučio pod svaku cijenu šokirati javnost. U knjizi koja povremeno premašuje čak i interes za spomenutim filmom, Smith govori o bračnoj nevjeri, ali i dogovorenim uvjetima između njega i Jade, u kojima su imali druge partnere. O drogi, suicidalnim mislima, pikanterijama iz seksualnog života, Hollywoodu, ali i odrastanju.

Puno se govorilo i pisalo i o scijentologiji, za koju obitelj negira da je ikad bila njihov odabir, no o povezanosti se godinama šuškalo, kao i o Jadinoj ljubavi s preminulim reperom Tupacom Shakurom koja je izluđivala Willa. Naravno, i o otvorenom priznanju glumca kako je aktivno razmišljao o tome da ubije svoga oca nasilnika i tako osveti majku. Njegova djeca pak za to vrijeme na društvenim mrežama 'istražuju', pa su tako nedavno čitali djela Oshoa, vođe sekte o kojoj je snimljen hvaljeni Netflixov dokumentarac 'Wild Wild Country', a Will ponosno priznaje kako ih nikad ni u čemu nisu sputavali, pa ih tako nisu ni poslali u školu, već su se obrazovali od kuće.

Možda je negdje ipak trebalo povući crtu.