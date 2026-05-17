Proslavio se kao Steve u seriji "Seks i grad" i svi su ga voljeli, a evo kako glumac sad izgleda

Za milijune gledatelja diljem svijeta on je zauvijek Steve Brady, dobroćudni barmen i suprug Mirande Hobbes iz kultne serije "Seks i grad". No, David Eigenberg, glumac koji je udahnuo život jednom od najomiljenijih televizijskih likova, izgradio je karijeru i život koji daleko nadilaze pločnike Manhattana. Od službe u marincima preko teških glumačkih početaka do nove slave kao vatrogasac u Chicagu, njegova je priča svjedočanstvo upornosti, ljubavi i nevjerojatne povezanosti s publikom.

Put od marinca do kazališnih dasaka

Rođen 17. svibnja 1964. u New Yorku, a odrastao u predgrađu Chicaga kao jedini dječak uz pet sestara, Eigenbergov put do slave bio je sve samo ne lagan. Nakon srednje škole, 1982. godine prijavio se u pričuvni sastav američkih marinaca, gdje je služio tri godine i bio časno otpušten s činom desetnika. Taj ga je period, bez sumnje, očvrsnuo za ono što je slijedilo: godine i godine borbe za glumačku afirmaciju. Sam je priznao kako je proveo petnaest godina radeći razne dnevne poslove kako bi preživio dok je pokušavao dobiti prve značajnije uloge. Njegov talent prvo je prepoznat u kazalištu, gdje je 1990. debitirao na Broadwayu u hvaljenoj predstavi "Šest stupnjeva odvojenosti".

Steve Brady, lik koji je obilježio generaciju

Kada se 1999. pojavio kao Steve Brady u "Seks i gradu", nitko nije mogao predvidjeti koliki će utjecaj njegov lik imati. Kao prizemljeni, iskreni i emotivni barmen, Steve je bio savršena protuteža ciničnoj Mirandi Hobbes. Njihova turbulentna veza, puna prekida i pomirenja na Brooklynskom mostu, postala je srce serije za mnoge obožavatelje, a njihovo vjenčanje i obiteljski život predstavljali su realističan prikaz ljubavi. Eigenberg je tu ulogu reprizirao u oba filma, a zatim i u nastavku serije "I tek tako...", gdje je sudbina njegovog lika izazvala pravu buru.

'Pravednost za Stevea' i odjek u stvarnom životu

U novoj seriji, Steve je prikazan kao nagluh suprug kojeg Miranda vara i na kraju ostavlja zbog nebinarne osobe Che Diaz. Takav razvoj događaja razbjesnio je vjerne gledatelje, smatrajući da je omiljeni lik nepravedno uništen. "Ne mogu vjerovati, zašto su uništili Mirandu i Stevea kao da Brooklynski most ne znači ništa?", samo je jedan od komentara ojađenih fanova. Mnoge je zasmetalo i što je Mirandina prevara prikazana bez posljedica, nakon drame koju je serija napravila oko Steveove nevjere u prvom filmu. Međutim, iza jedne od najkontroverznijih odluka scenarista krije se dirljiva priča iz glumčeva stvarnog života. Naime, Eigenberg se uistinu bori s gubitkom sluha.

Scenaristica Elisa Zuritsky otkrila je kako je to postala ključna točka za razvoj lika.

​- Kad se showrunner Michael Patrick King ponovno povezao s Davidom Eigenbergom oko serije, prvo što je David rekao bilo je: ‘Nabavio sam slušne aparate.’ Doslovno je s time započeo razgovor - izjavila je.

Iako su se scenaristi branili od kritika tvrdeći da je reakcija publike dijelom uzrokovana "nejednakim rodnim pitanjem", također su naglasili ogromnu ljubav koju cijela ekipa osjeća prema glumcu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

​- Svi u seriji, baš svaka osoba, vole Davida Eigenberga kao čovjeka. Volimo ga kao glumca. Volimo Stevea - poručila je Zuritsky.

Koliko je pokret "Pravednost za Stevea" zaživio, svjedoči i anegdota koju je sam glumac podijelio, a tiče se njegove devetogodišnje kćeri.

​- 'Moje ime je Dave Eigenberg, ja glumim Stevea i želim pravdu za Stevea!' - prepričao je glumac savjet koji mu je kći dala da izgovori na čitanju scenarija.

Život izvan svjetala Manhattana

Dok je Steve tražio ljubav na Manhattanu, Eigenberg ju je pronašao u stvarnom životu. Ubrzo nakon terorističkih napada 11. rujna upoznao je suprugu Chrysti Kotik, koja je tada bila aktivirana iz vojne pričuve. Njihova veza prošla je kroz teška iskušenja, uključujući i bolan gubitak djeteta u 16. tjednu trudnoće. Glumac je priznao kako ga je taj trenutak zauvijek promijenio, a mudrost njegove supruge postala mu je vodilja.

​- Znaš, djeca su dar, bez obzira na to koliko dugo su u tvom životu - rekla je tada Chrysti.

Par je kasnije dobio dvoje djece, sina rođenog 2009. i kćer rođenu 2014. Profesionalno, Eigenberg je dokazao da nije glumac jedne uloge. Od 2012. godine, publika ga obožava kao vatrogasca Christophera Herrmanna u seriji "Chicago u plamenu". Pojavljivao se i u serijama "NCIS", "Castle" i "Zakon i red", pokazujući glumačku svestranost. Zanimljivo, i u ulozi vatrogasca njegov je gubitak sluha postao dio priče, pokazujući kako svoje životne izazove hrabro integrira u umjetnički izričaj.