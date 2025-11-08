Obavijesti

REPER SHORTY

Proslavio se pjesmom 'Dođi u Vinkovce', evo kako sad izgleda

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mihael Spanic/PIXSELL

U vrijeme kada je bio popularan, slovio je za jednog od jačih imena na domaćoj rap sceni. No u jednom trenutku se povukao i posvetio se obiteljskom životu

Vinkovačkog repera Shortyja (45) i danas pamtimo kao tvorce hitova poput 'Dođi u Vinkovce' i 'Zeka', koji su obilježili njegovu karijeru.

J. Galoić
Foto: J. Galoić

Foto: Mihael Spanic/PIXSELL

Dalibor Bartulović, danas ima dvoje djece i živi u Vinkovcima. Nakon 'nestanka' iz svijeta glazbe još se nekoliko puta pojavio u javnosti - 2014. godine kada je objavio roman 'Iz blata', koji je nastao u suradnji s Vladimirom Bakarićem, ali i 2016. godine kada je snimio pjesmu 'Želim živjeti' s grupom domaćih glazbenika, čime je dao podršku inicijativi protiv pobačaja.

Sada se na društvenim mrežama proširila snimka njegove izvedbe hita 'Dođi u Vinkovce', a mnogi su se sa sjetom prisjetili ovog repera i njegove pjesme.

