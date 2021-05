Slavonka Claudia Rivier (25) zadnjih 11 godina živi u Zagrebu, a zbog bujnih grudi postala je vijest u britanskim medijima. Pozamašne obline, kaže nam model, duguje majci prirodi, a one su je proslavile izvan granica.

Na Instagramu i OnlyFansu, gdje je, najčešće, golišava i u oskudnim krpicama prati je više od 300 tisuća ljudi.

Jesu li vam roditelji podrška ili vas kritiziraju zbog sadržaja kojeg objavljujete?

Mogu reći da imam tu sreću da me u životu prate kvalitetni ljudi koji su mi u svemu, pa tako i u ovom poslu najveća podrška. Vjerujem da je za sreću najvažnije imat dobre temelje koji se grade prvenstveno u obitelji. Moja obitelj upoznata je s vrstom posla kojim se bavim i oni su mi, dakako, najveća podrška. Osim vrste posla važna je i poruka koju šaljem, a to je da ljepota dolazi u svim oblicima i vjerujem da se time najviše ponose.

Jeste li oduvijek imali tako bujne grudi? Bole li vas leđa zbog njih?

Kao mlađa definitivno nisam imala ovako bujne grudi, zapravo nisam mogla ni sanjati da ću danas bit poznata zbog njih. Mogu reći da su bile veće od prosjeka (mojih vršnjaka, recimo u srednjoj školi), ali buknule su tek prije nešto više od tri godine kad sam nakupila kilograme. Često me pitaju za bolove u leđima, za sad nemam s tim problema.

Genetski na mamu imam oblik tijela 'pješčani sat' i imam tu sreću da se kilogrami lijepo rasporede pa sam tako uspjela zadržati uzak struk koji uvelike doprinosi da moje grudi vizualno izgledaju još veće. Ljudi često preispituju moju prirodnost s obzirom na građu tijela, nije im jasno zašto u nekim dijelovima tijela ne dobivam kilograme, dobivam, samo u manjim količinama, a zasluge za to svakako idu građi tijela. Građa tijela je u najvećoj količini zaslužna za raspoređivanja nakupljenih kilograma.

Koliko često vam se muškarci udvaraju? Jeste li imali upita za udaju?

Ponude za udaju su svakodnevica, to je normalno u ovom poslu. Možda jednu i prihvatim, ha-ha! Muškarci mi se udvaraju na dnevnoj bazi, a ponajviše su iznenađeni kad shvate da sam iz Hrvatske. Šokirani su da onog što ja zastupam i promoviram ima na našim prostorima, to ih dodatno oduševi. Mogu reći da jako volim vidjet poruke koje mi stižu iz cijelog svijeta, ne samo iz Hrvatske. Lijepo je vidjet da ono čime se baviš urodi plodom.

Kada i kako ste se odlučili za rad putem platforme OnlyFans?

OnlyFansom sam se počela bavit krajem 2019. godine, u to vrijeme je ta platforma bila potpuna nepoznanica. Služila je primarnoj svrsi s kojom je osmišljena, a to je za upoznavanje i zbližavanje s fanovima. OnlyFans se kroz vrijeme probio na tržište i postao omiljena platforma za laku zaradu, bar ga tako današnji korisnici percipiraju. Platforma je zapravo puno kompleksnija od toga, zanimljivija, produktivnija. Vjerujem da sam najjači hrvatski 'OnlyFans creator' ne samo zbog oblina već zbog profesionalnog pristupa platformi. Cure me često pitaju za savjet kad je riječ o tome, kako se probit na tržište i može li se na stranici zaradit anonimno... moj odgovor je uvijek - ne. Ljudi, najčešće muškarci koji se pretplaćuju na OnlyFans ljubitelji su tvog lika i djela, ne samo tijela. Tijelo bez lica je ništa. Lice bez priče je isto tako ništa. Za uspjeh na takvoj platformi nužno je imat sve od navedenog. Često se nameće pitanje zašto bi itko plaćao OnlyFans kad je hrpa sadržaja besplatna i dostupna - baš zato što čari nisu sadržaj već cjelokupno iskustvo.

Smatrate li da je zarada dovoljno dobra? Koliko zaradite mjesečno, otprilike?

Vjerujem da svaki posao u koji ulažete trud, ljubav i pažnju urodi plodom. To će razumjet svi koji su strastveni u vezi svog posla. Računica zarade na OnlyFansu je prosta, koliko radiš i ulažeš toliko zaradiš. Vjerujem da sam najplaćeniji 'creator' u Hrvatskoj, što je dakako bio trnovit put.

Dobivate li negativne komentare na račun vašeg izgleda? Ako da, kako se nosite s njima?

Negativne komentare na račun izgleda nisam dobivala jer je većina moje publike iz stranih zemalja gdje se prirodne bujne žene mogu svakodnevno vidjet na ulici. U Hrvatskoj bujnost još uvijek nije popularna, ponajviše jer je nema, a u manjoj količini jer se bujnim ženama nameću drugačiji standardi ljepote. Razumljivo je da se u posljednjih par dana prirodnost mog tijela dovodi u pitanje kad su bujne žene u Hrvatskoj nepoznanica. Mjerodavne mogu bit samo osobe koje su vidjele i prirodno i neprirodno. To je kao da muškarac koji nikad nije vidio grudi sudi koje su prirodne a koje ne, ha-ha. Vjerujem da svi koji su se susreli s bujnim ženama (prirodnim i manje prirodnim) mogu prosudit na prvi pogled. Velika je razlika između prirodnih i umjetnih grudi, isto kao i drugih oblina.

Kakav vam je ljubavni život s obzirom da često objavljujete polugole slike?

Ljubavni život je odlično, toliko mogu reći o tome

Biste li ugradili implantante u grudi i zašto?

Razmišljala sam o implantatima jer kad gubim kilograme gubim i grudi, one su prve koje se povećaju ali isto tako prve koje odu. Drugim riječima, koliko lako sam ih dobila toliko lako mogu bez njih ostat, ha-ha. Nipošto ne promoviram pretilost već obline što nikako nije isto. Ako u nekoj fazi života izgubim na kilogramima razmislit ću o povećanju grudi. Do sad nisam korigirala ništa na svom tijelu i licu osim usana koje povećavam filerom.

Koji su vaši planovi za budućnost? Planirate li se baviti nečim drugim?

Prije svega moram reći da stojim čvrsto na zemlji i imam postavljene prioritete. Obitelj, prijatelji, unutarnja sreća pa tek onda sve ostalo. Slava i novac mi nisu pomutili um, ha-ha. Šalim se, no ne postavljam karijeru na prvo mjesto. Nisam tip koji će napravit sve za slavu, ona je samo nagrada za trud i rad.

Piše da ste Influencerica, koja je vaša ciljana publika?

Definitivno nisam influencer, ne influensam nikoga. Ne radim suradnje i sponzoriranja, ne dobivam besplatne stvari i ne prodajem ljudima ništa. Ne vidim se u tome i na to nikad ne bih pristala. Ono što ja radim i zastupam jest da ljepota dolazi u različitim oblicima, veličinama, bojama. Nije svaka duga kosa ekstenzija, nisu sve plave oči leće, nije svaki mali nosić operiran... dopustimo ženama da budu lijepe onakve kakve jesu bez straha od osude. Danas u vrijeme kad su sve žene iste trebamo prigrlit različitost.

Traže li vas muškarci golišave fotografije u privatnim porukama?

Naravno, toga će bit uvijek, iako većinu poruka ne stignem ni pročitat.

Biste li se ikada skinuli za Playboy?

Nisam razmišljala o Playboyu ali ne isključujem mogućnost suradnje sa časopisima takvog karaktera u budućnosti.

Jeste li trenutno u vezi ili solo?

Reći ću samo da sam s ljubavnim statusom više nego zadovoljna i da trenutno nisam u potrazi.

Kako to da ste došli u britanske medije, gdje su vas našli? Jesu li vas možda još koji stranci zvali?

Iz britanskih medija me kontaktirala jedna prekrasna djevojka, novinarka i pitala jesam zainteresirana za intervju. Piše se da sam ih zainteresirala izjavom da su moje grudi prirodne, što je netočno. Britanski mediji u vrijeme kad su me kontaktirali nisu znali da su moje obline prirodne, saznali su tek kroz intervju. Kontaktiralo me još tabloida sa uglavnom sličnim pitanjima pa sam nasumično odlučila kome ću prvom ispričat svoju priču. Ostalo je povijest.

Je li Claudia Rivier vaše pravo ili umjetničko ime?

Claudia je moje pravo ime, a Rivier je umjetničko prezime.