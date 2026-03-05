Obavijesti

NOVI COCKTAIL PARTY

Prva ceremonija u Gospodinu Savršenom bez timova: 'Svaka djevojka je sada na dva stolca'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: rtl

Jučer su na spojevima u 'Gospodinu Savršenom' bile Jelena i Antonela - prva s Karlom, što je sanjala od prvog dana, a druga s Petrom...

Večeras je u 'Gospodinu Savršenom' cocktail party, a Antonela je opuštena, nasmiješena i oduševljena svojim spojem. Lara priznaje da je ljubomorna, no Nuša bez zadrške kaže: „Nisam ljubomorna jer Antonelu ne gledam kao konkurenciju.“

Nuša je uvjerena da će Antoneli sada narasti ego. „Ona priča da ja nemam konekcije s Petrom, a mislim da smo svi vidjeli da imam. Inače mi je svejedno i ne gledam je kao konkurenciju jer mislim da smo dosad vidjeli da Petar stvara konekciju s mlađim djevojkama“, rekla je dok Antonela smatra: „Ne znam kako mene druge djevojke doživljavaju, možda imaju negativno mišljenje o meni. Ni u stvarnom životu te ne može svatko voljeti, to ne očekujem ni u kući.“

Foto: rtl

Marko je obznanio novu veliku promjenu. „Na pola ste vašeg uzbudljivog i jedinstvenog iskustva koje zovemo 'Gospodin Savršeni'. Ovo će biti prvi cocktail party, a kasnije i prva ceremonija ruža na kojima ne vrijede timovi. To znači da na ceremoniji možete dobiti jednu ili dvije ruže. Na vama je hoćete li tu ružu prihvatiti i od koga. Međutim, dobro razmislite jer ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu.“

„Mislim da većini cura odgovara što više nema timova. Ne znam, mislim da trebam dati šansu i Karlu, ali mislim da će na kraju ipak biti Petar“, kaže Žaklina, a Nuša nastavlja: „Mislim da svaka svaku vidi kao konkurenciju jer je sada i svaka djevojka na dva stolca. Jaka je konkurencija na obje strane.“

Foto: rtl

Petar se jako razveselio 'svojim djevojkama', kao i one njemu, a potom ih je pitao kako im se čini što više nema timova. Zaključili su da je to najpoštenije i sve su djevojke jedva čekale razgovor nasamo, a Karlo zagonetno najavljuje: „Mislim da će biti jako zanimljivo na ceremoniji ruža i da će biti puno pogleda i nejasnoća.“

Koje će djevojke prve dobiti priliku za razgovor Savršenima i možda biti sigurne i prije ceremonije ruža - pogledajte odmah na platformi Voyo. Show možete pratiti i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

