Prva dama Metropolisa: 'Teško je pronaći partnera van baleta'

“Metropolis” se smatra klasikom kinematografije. Djelo austrijskog redatelja Fritza Langa, koji se počeo prikazivati 1927. godine, jedan je od prvih znanstveno-fantastičnih filmova. Danas će u zagrebačkom HNK biti premijera baleta po slavnom filmskom komadu...

Slavnu zlu Mariju, tj. robota, igra Iva Vitić Gameiro (30). Nesvakidašnja oprema za balerinu. Kaže da se dobro snalazi.

- Sad je uoči premijere malo stresno, ali baš se veselim ovom jer je bilo odlično raditi s Jiriom Bubecekom, koji je koreograf, dramaturg, redatelj i autor. Ima savršen pokret i sam može puno pokazati. Meni je u početku u tom odijelu bilo grozno, no naviknula sam se i na te pokrete koji nisu baletni nego robotički - kaže Iva.

Foto: Promo

Kolege je “tješe” kako je to jedan od najboljih dijelova ovoga baleta. Otkriva i da se u takvom kostimu pokret “malo skrati”.

- Sviđa im se taj dio jer na sebi imam ‘milijun’ žica i sva svjetlim. No u tom odijelu sam, zapravo, jako kratko na sceni - kaže Iva.

U toj je sceni kratko, no u baletu je praktički cijeli život. Odmalena je znala što želi biti u životu, a u tome je i uspjela.

- Sve je bilo podređeno baletu, pogotovo nakon što sam s devet godina upisala školu za klasični balet. Tad su krenuli i ozbiljniji zadaci. Nije za mene u tinejdžerskoj dobi bilo izlazaka, velikog slavlja rođendana ili slično. Dok su drugi izlazili, ja sam trčala na balet. No to sam htjela, meni to nije bilo odricanje. Pa i sad na balet ne gledam kao na posao, nego kao način života - rekla je Iva.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Dobila je stipendiju u Zürichu, a onda ponudu da dođe “raditi” u Portugal. Ondje je upoznala baletana Gulhermea, sadašnjeg supruga.

- Već otprije sam poznavala njegova brata, a onda smo se zaljubili. I on je sav u baletu, nama je teško naći partnera izvan baleta.

Upoznali su se u Portugalu, a kasnije ih je put doveo u Zagreb. Guilherme je zavolio naš glavni grad, priviknuo se. Imali su i dvije svadbe, jednu u Portugalu, a druga je bila u Hrvatskoj.

Foto: Promo

- Tamo je bila više zbog ‘papira’, kod matičara. U Zagrebu je bilo crkveno i veliko slavlje. Radimo zajedno, cijelo vrijeme se družimo i to jako dobro funkcionira - otkriva Iva.

Funkcionira i kad su kod kuće, no tamo su poslovi jasno podijeljeni pa im je lakše. Kuhinja je “rezervirana” za Guilherma...

- On obožava kuhati, stalno nešto eksperimentira, dobiva ideje - rekla je Iva.

Kaže da obožava ćevape, a da mu je na prvome mjestu ipak sarma. Naučio je dobro i čija je najbolja. Naravno, puničina.

- Da, kad god jede sarmu, svima priča kako je moja mama najbolje kuha - kaže Iva i dodaje kako nema problema s prehranom:

- Ma jedem sve, samo kad se bliži neka premijera ili zahtjevnija predstava, onda malo ipak više pripazim.

Foto: RTL

Planira imati djecu, ali kaže da za to prvo mora završiti karijeru balerine, jer se djeci potpuno želi posvetiti, a to joj je uz današnji tempo, kad je jako puno u kazalištu, od jutra do mraka, jako teško.

- Moram se prvo isplesati jer ne želim djceu ostavljati kod bake i djeda ili nekom trećem na čuvanju. Nezamisliv mi je život bez djece, sigurno ću ih imati. Još nekoliko godina ću plesati, a onda se posvetiti djeci - “isplanirala” je život Iva.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

Kad prestane plesati, planira mentorirati ili raditi s djecom.

Dodaje kako je jedan od najvažnijih ljudi za njezinu karijeru Milko Šparemblek (89).

- Ja ga zovem legenda. On je prva osoba koja me je primijetila. Fascinira me njegova energija, on je i danas u formi te pokazuje neke elemente. - rekla je Iva.

Uskoro će s Guilhermeom na turneju po Ukrajini, a od silnih gostovanja Iva posebno ističe onu u bugarskom Plovdivu. Sa suprugom je izvela “Giselle”.

- Bilo je zaista posebno. Igrali smo u amfiteatru pred više od 2500 ljudi. Njihov orkestar i ansambl, na otvorenom. To je zaista bio prizor za pamćenje - prisjetila se Iva.