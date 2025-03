Prva ovotjedna 'Večera za 5' i odmah sve desestke: Marijana oduševila goste svojim jelima

Prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' u Slavonskom Brodu i okolici Mariju, Biljanu, Željka i Filipa u svom domu u Šušnjevcima ugostila je Marijana Brezicki, koja se pokazala kao izvrsna domaćica, svojom večerom oduševila goste i osvojila maksimalnih 40 bodova.

Foto: RTL

Marijana je pripremu večere započela desertom 'Ledeno nebo', kremastim kolačem sličnim ledenom vjetru, ali bez voća. Zatim je pripremala glavno jelo 'Tradicionalno domaće, a opet moje', teletinu i svinjetinu s povrćem složenu kao za pečenje ispod peke, koje je pripremila u pećnici. Preostalo je pripremiti predjelo 'Pita sa sirom bez sira' - pitu od mlijeka s dodatkom octa, koje se prilikom pečenja mlijeko u kombinaciji pretvara u sir.

„Ja se nadam da će osoba kod koje ćemo danas ići biti najvedrije naravi jer nam to treba kako bi se podigla atmosfera i kako bismo se svi oslobodili treme“, komentirala je Biljana.

Foto: RTL

Ekipa se okupljala i upoznavala na putu prema Marijani, koja ih je srdačno dočekala s prigodnim aperitivima, ali i domaćim narescima i hrskavim tijestom prženim u ulju popularno zvanim poderane gaće.

„Marijana je lijepo izgledala, bila je vesela i lijepo nas je dočekala“,, rekao je Željko, a Biljana dodala: „Imala je malo tremu što ćemo imati sigurno i mi kad na nas dođe red.“

Foto: RTL

'Pita sa sirom bez sira' svidjela se gostima koji su komentirali kako je fina, sočna i zanimljiva, a Filip je dodao: „svidjelo mi se izgledom jer je bilo minimalistički, a okus je bio iznenađujuće fin - inače nisam ljubitelj takvih stvari, ali ovo je bilo jako ukusno i jako meko.“

Glavno jelo također je oduševilo goste: „Okus glavnog jela je bio odličan, meso je bilo tako mekano, topilo se u ustima, a i povrće je bilo odlično i šunka je dala poseban šmek“, zadovoljno je komentirao Željko, a nije zaboravio spomenuti ni kruh: „Domaći kruh koji je gazdarica ispekla danas to je još jedan veliki plus i htio bih to pohvaliti.“

Foto: RTL

„Oduševilo me sve od mesa, povrća, krumpira, čak i kruh koji je napravila sama - ma odlično, čista desetka“, složio se sa Željkom Filip.

Odličnu večeru Marijana je dovršila jednako odličnim desertom: „Okusom je bio fenomenalan - taman sladak, taman hladan, sve taman“, oduševljeno je komentirao Filip.

Foto: RTL

Nakon večere Marijana je svojim gostima podijelila poklone, a zatim su se ekipi pridružila muzičari, zasvirali i zapjevali. „Zaista je bilo divno i nešto što sam doživjela baš onako punim srcem“, rekla je Marija.

Foto: RTL

„Atmosfera je bila najbolja moguća koja se može dogoditi ponedjeljkom s obzirom na to da smo se tek upoznali! Mislim da nije moglo biti bolje“, zadovoljna je bila Biljana, a kad je došlo vrijeme za ocjenjivanje, ekipa je bila složna - Marijana je bila odlična domaćica, pripremila divna jela, lijepe poklone i fantastično iznenađenje i stoga zaslužila maksimalni broj bodova.

Foto: RTL

