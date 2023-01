Prve fotografije kandidatkinja u vjenčanicama: 'Ovo je najluđa odluka koju sam donijela ikad'

Kad je o vjenčanju riječ, jedan od najposebnijih dana i trenutaka, kad sve postaje posebnije i 'stvarnije', odabir je vjenčanice iz snova. A kako bi i u 'Braku na prvu' sve izgledalo baš poput pravog vjenčanja, to su učinile i kandidatkinje treće sezone showa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Upravo one odabrale su svoju idealnu, raskošnu i bajkovitu haljinu u kojoj će u RTL-ovu showu zakoračiti prema oltaru, ususret muškarcu kojeg u tom trenutku vide prvi put u životu. Svaka od njih u svojoj idealnoj haljini zablistat će na svoj način, a na dan ceremonije iskrene emocije, iščekivanje, nestrpljenje, pa čak i suze neće skrivati.

- Mislim da još nisam u potpunosti svjesna da se sve ovo događa, postat ću svjesna tek kad kročim pred oltar i vidim mladoženju. U svojoj glavi sam napravila moju zamisao idealnog muškarca. Hoće li se on podudarati, ne znam - poručuje liječnica i influencerica, 28-godišnja Petra Meštrić, koja preferira visoke i tamnokose dečke.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

I 24-godišnja Lorena Farkač ne krije uzbuđenje.

- Odlučila sam ući u ovaj eksperiment zato što volim nova iskustva, volim se baciti u vatru i, konkretno, vidjeti kako je biti s nekom osobom solo mjesec dana… Sve je to jedan veliki izazov - poručuje Lorena prije svadbe.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

- Voljela bih da me pred oltarom dočeka osoba koja će u meni na prvu izazvati potrebu i želju da ga iz dana u dan sve više upoznam - emotivna je i Andrea Kukolj (34), a Saša Zorić (31) kratko zaključuje:

- Imam blagi strah od ljubavi.

Foto: Suzana Bota za RTL

Foto: RTL

Zagrepčanka Manuela Milovanović ističe kako je u životu vodi njezin avanturistički duh, no 43- godišnjakinja ipak uz smiješak priznaje:

- Uskoro se udajem za nepoznatu osobu - najluđa odluka koju sam napravila u životu!

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Svoju ljubavnu bajku željno iščekuje i Hedviga Tandara (31) koja želi zrelog partnera na kojeg se uvijek može osloniti:

- Puno ljudi može reći volim te, ali tek kad to pokažu nekim djelima, to dobije na težini… Ideja da netko novi dolazi u moj život je prekrasna i veseli me vidjeti tko je to - priznaje.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Najčitaniji članci