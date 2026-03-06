Prve nominacije u Survivoru će donijeti veliko iznenađenje!

Dan prvih nominacija u Survivoru donijet će napetosti, posebice u jednom timu. Prije odlaska na vijeće, plemena će morati u borbu za plemenski imunitet – izazov koji će očuvati cjelovitost tima onima koji u igri budu uspješniji. No ulog neće biti samo sigurnost, već i stabilnost odnosa koji su već počeli pokazivati pukotine.

„Tim mi izgleda danas bolje nego jučer, naspavani, nahranjeni i spremni za borbu“, reći će Marko Lambaša, naglašavajući da je još rano za kalkulacije koje bi promijenile njegovo mišljenje o osobi koju želi nominirati. Ana Mamut jasno će postaviti prioritete: „Plemenski imunitet nam je bitniji i od vatre. Volim da je kuća u cijelosti na okupu, tako da se svi moramo boriti za pobjedu“, poručit će, dodajući kako smatra da je zeleno pleme u prethodnim igrama slavilo jer su bili energičniji. Upravo će energija i fokus biti presudni u onome što slijedi.

Izazov će biti individualan i tehnički zahtjevan. Brzina će igrati ključnu ulogu, a natjecatelji će putem skupljati štapove koje će na završnici morati iskoristiti za rušenje svih lopti s postolja. Preciznost će odlučivati o pobjedniku, a svaki promašaj mogao bi značiti korak bliže vijeću.

Kod pojedinih kandidata neće nedostajati samopouzdanja. „U meni se javila Ksena ratnica“, poručit će Elizabeth Zacero, jasno dajući do znanja da je spremna preuzeti inicijativu i pokazati snagu kada je najpotrebnije.

No pravi potres uslijedit će tek kada oba plemena sjednu na vijeće. Tijekom razgovora jedan će tim shvatiti da je imao potpuno pogrešnu sliku o suparnicima tijekom igara na poligonima. Maske će pasti, a postat će jasno koliko je razdor u jednom plemenu prisutan već od samog početka.

Kako će proteći prve nominacije u Survivoru ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi na Novoj TV!