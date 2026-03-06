Obavijesti

ZAHTJEVAN IZAZOV

Prve nominacije u Survivoru će donijeti veliko iznenađenje!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Nova TV

Večeras plemena očekuje i vijeće. Maske će pasti, a postat će jasno koliko je razdor u jednom plemenu prisutan već od samog početka...

Admiral

Dan prvih nominacija u Survivoru donijet će napetosti, posebice u jednom timu. Prije odlaska na vijeće, plemena će morati u borbu za plemenski imunitet – izazov koji će očuvati cjelovitost tima onima koji u igri budu uspješniji. No ulog neće biti samo sigurnost, već i stabilnost odnosa koji su već počeli pokazivati pukotine.

Foto: Nova TV

„Tim mi izgleda danas bolje nego jučer, naspavani, nahranjeni i spremni za borbu“, reći će Marko Lambaša, naglašavajući da je još rano za kalkulacije koje bi promijenile njegovo mišljenje o osobi koju želi nominirati. Ana Mamut jasno će postaviti prioritete: „Plemenski imunitet nam je bitniji i od vatre. Volim da je kuća u cijelosti na okupu, tako da se svi moramo boriti za pobjedu“, poručit će, dodajući kako smatra da je zeleno pleme u prethodnim igrama slavilo jer su bili energičniji. Upravo će energija i fokus biti presudni u onome što slijedi.

Izazov će biti individualan i tehnički zahtjevan. Brzina će igrati ključnu ulogu, a natjecatelji će putem skupljati štapove koje će na završnici morati iskoristiti za rušenje svih lopti s postolja. Preciznost će odlučivati o pobjedniku, a svaki promašaj mogao bi značiti korak bliže vijeću.

Foto: Nova TV

Kod pojedinih kandidata neće nedostajati samopouzdanja. „U meni se javila Ksena ratnica“, poručit će Elizabeth Zacero, jasno dajući do znanja da je spremna preuzeti inicijativu i pokazati snagu kada je najpotrebnije.

No pravi potres uslijedit će tek kada oba plemena sjednu na vijeće. Tijekom razgovora jedan će tim shvatiti da je imao potpuno pogrešnu sliku o suparnicima tijekom igara na poligonima. Maske će pasti, a postat će jasno koliko je razdor u jednom plemenu prisutan već od samog početka.

Foto: Nova TV

Kako će proteći prve nominacije u Survivoru ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi na Novoj TV!

