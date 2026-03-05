Prvi dani u Survivoru puni su nostalgije i kušnje: 'Hoću doma'

Natjecanje u Survivoru polako se zahuktava, a nakon prvih nekoliko dana na otoku među kandidatima se počinju javljati i prve kušnje. Tako će Ronalda Ilića uhvatiti snažna nostalgija za domom, a emocije će ga preplaviti u razgovoru sa suigračem Stipom Šunićem.

- Želim ići doma. Kad se sjetim, ne mogu više - reći će Roland kroz suze, priznajući svima koliko ga boli razdvojenost od najbližih. Kasnije, kada ostane u kampu nasamo s Markom Lambašem, otvorit će dušu još više: "Već dva dana se borim sam sa sobom. U ničemu više ne vidim smisla, samo hoću doma. Totalno sam se izgubio, i fizičku i psihičku snagu", otkrit će.

Foto: Nova TV

No bez obzira na unutarnje borbe, nakon gubitka u timskom izazovu natjecatelje očekuje prva bitka za osobni imunitet.

Za čuvenu ogrlicu koja im jamči ostanak u plemenu, ali i na njih stavlja odgovornost imenovanja osobe koju će direktno poslati u eliminacijsku igru, natjecat će se zasebno žuto i zeleno pleme te će u svakome od njih pobjednik izazova biti siguran na sljedećem plemenskom vijeću.

Foto: Nova TV

Tko će u natjecanju za osobni imunitet biti najuspješniji ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora.