Konobarica Ana: 'Velika sam Hrvatica, bila sam u HDZ-u'

Antonija Blaće prvo je predstavila vlasnicu kozmetičkog salona iz Lovrana, 28-godišnju Nikitu Dajčer koja, ako pobijedi, želi otvoriti salon u Kanadi. U slobodno vrijeme bavi se powerliftingom, a najviše je, kaže, 'dignula' 125 kilograma.

- Da sam znala da ću upasti, ne bih se prijavila - rekla je Nikita u studiju, u razgovoru s Antonijom Blaće. Kada je stigla na pozornicu, zaplakala je i potrčala je dečku, nogometašu Dinu u zagrljaj.

Druga kandidatkinja je Bojana Lončarević iz Rijeke, koju je Nikita odabrala kao svoju partnericu s kojom bi ušla u kuću. Riječanka Bojana je kuharica i radi u Austriji, a Nikitu je osvojila jer je ljubiteljica životinja. Bojana je razvedena, a za sebe kaže da je teška osoba.

Foto: RTL

- Mrzim šoviniste, nacionaliste i bahate ljude. Muškarcima volim dominirati - rekla je Bojana.

Kada su Nikita i Bojana ušle u kuću, bile su oduševljene interijerom, a posebno punim frižiderom i pripremljenom hranom na stolu.

Foto: RTL

Iduća se u studiju Antoniji pridružila bivša vojnikinja Renata Nemeček. Ima 31 godinu, visoko samopouzdanje i ističe da 'želi sve i odmah'.

- Osam godina sam radila u vojsci, dobro se osjećam u muškom društvu - rekla je Renata, koja se ženama, kaže, nije 'baš dobra'. Ne voli, doduše, niske muškarce jer su svi 'ispod 170cm samo prijatelji'.

Foto: RTL

Renata u kuću ulazi s 25-godišnjim Tomislavom iz Kaštela koji je visok 205 cm.

- Dobar sam u dvije stvari, mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba - rekao je romantični 'div' iz Splita, Tomislav Roso. Za sebe kaže da nije tipičan dečko te se ne uklapa u masu. Ne voli bahati i licemjerne ljude.

Foto: RTL

Iduća stanarka također je iz Splita. Lucija Stojak ima 25 godina i za sebe kaže da je bolja od drugih. Kaže da je inteligentna i lukava, a ne voli škrte i lijene ljude. Žene ni nju, kaže, ne vole.

- Ispod šminke, ja sam jedna obična djevojka iz susjedstva - rekla je Lucija koja je imala malo problema s odabirom između dva kandidata. Nakon dužeg razmišljanja, izabrala je Antonija Benčaka.

Foto: RTL

Antonio dolazi iz Križevaca i ima 21 godinu. Bavi se građevinom.

- Jako sam zaštitnički nastrojen prema ženama jer sam mlad ostao bez majke - otkrio je Antonio kojeg zovu 'Blenky'. Imao je djevojku koja je bila peterostruka prvakinja Hrvatske u obaranju ruke.

- Kad mi je opalila šamar, skoro sam se onesvijestio - rekao je Blenky kojem, dodaje, nedostaje ženske ljubavi. Najviše se kaje što je upao u loše društvo, no to je sada iza njega.

Foto: RTL

Iduća stanarka koju je Blaće predstavila je Dubravka Ujević Veron, 46-godišnja Vinkovčanka. Trenutno je u drugom braku s 12 godina mlađim muškarcem koji ju, kaže, podržava u ulasku u Big Brother kuću. Da je ikada imala djecu, imala bi sina jer smatra da muškarci lakše prolaze u životu.

Foto: RTL

S njom je u kuću ušao 48-godišnji 'bajker' Marijan Lisak iz Zagreba, koji živi u Zadru. Bivše je pripadnik 1. gardijske brigade i ATJ Lučko, a danas organizira sportsko-rekreacijska natjecanja ratnih vojnih invalida. Razveden je i ima 23-godišnja gay sina kojeg podržava u svemu.

Ne voli materijaliste, a upravo na takve žene, kaže, najčešće 'naleti'. Nada će da će, poput Saše Tkalčevića iz prve sezone, postati drugi bajker koji će pobijediti u reality showu.

Marijan i Dubravka ušli su u kući, ali ih nitko nije dočekao. Veliki Brat smjestio ih je u 'tajnu' prostoriju koja gledateljima, ali ni drugim kandidatima, još nije poznata.

Foto: RTL

Aleksandar Neradin (32) nasmijao je, ali i šokirao publiku u studiju. U rodnoj Makarskoj radi kao grobar, obožava videoigrice i za sebe kaže da je nadprosjećno inteligentan te smatra da su drugi 'glupi k'o stup'. Prednost njegovog posla je što ga nitko ne 'zeza' jer svi spavaju.

Novi stanar odmah se pohvalio brojnim 'avanturama'. Tvrdi da je spavao sa 140 žena, a njihova imena morao je zapisivati. Dodatno je naglasio kako ne voli žene koje pričaju tijekom seksa.

Foto: RTL

Antonija Čatipović također je odabrana kao jedna od stanarka Big Brother kuće u Dubravi. Dolazi iz Zagreba, ima 32 godine i dvoje djece. Kaže kako bi novac od pobjede iskoristila za novi stan. Ana prodaje cvijeće u košari. Dodaje kako je imala teško djetinjstvo.

- Sestra blizanka i ja tri i pol smo godine provele u udomiteljskoj obitelji. Majku nikada nismo upoznale. Jedno vrijeme sam ju osuđivala, ali sada kada sam ja majka, razumijem je - rekla je Antonija te dodala:

- Nema gdje nisam bila - od doma, popravnog doma, sigurne kuće. Jedino još nisam ušla u Big Brother kuću.

Foto: RTL

Aleksandar i Antonija zajedno su ušli u kuću, a imali su 'malih problema' s izlaskom iz studija.

Foto: RTL

Luka Rok Medunović ima 23 godina, kuhar je, ali već dugo ne radi u struci. Kaže da vodi apartmane i pomaže ocu oko firme.

- Muškarci su na mene ljubomorni jer s lakoćom osvajam djevojke. Seks ispod plahte? No problem. Nadam se da će biti kondoma, došao sam po novac, a ne po ženu i djecu - rekao je Luka.

U teretani je šest puta tjedno i ponosan je na svoje tijelo, ali u kući se neće skidati gol jer će show pratiti i njegova obitelj.

Foto: RTL

U Big Brother kuću ulazi i arhitekt Juraj Golubiček (28).

- Perfekcionist sam i uporan sam. Zaposlen sam u struci, ali mi je jednostavnije uzeti pauzu i ići u Big Brother nego na drugi kraj svijeta - rekao je Juraj te ističe da je veliki vjernik. Ima šestero braće i sestara, pa ga život s brojnim sustanarima ne plaši. U vezi je te će se, obećava, ponašati u skladu s time.

Foto: RTL

Voditeljica je na pozornicu idućeg pozvala 34-godišnjeg Bojana Mrđenovića iz Siska. Radi kao konobar, a za sebe kaže da je jako tvrdoglav, ali i uporan i znatiželjan.

- Meni i bratu majke je umrla kad sam imao 16 godina. Bratu sam bio više kao roditelj, nego brat, pa nemamo bar dobar odnos - otkrio je Bojan. Smatra da je 'svjetski prvak u pretjeranom razmišljanju'.

Foto: RTL

Bojan je u studiju kao partnericu izabrao Alenu Nezirević iz Vrsara. Diplomirana je pravnica, ali njena najveća ljubav je pjevanje.

- Započela sam karijeru pa mnogi misle da sam se zato prijavila u Big Brother - rekla je Alena, čije je umjetničko ime Anezi.

Požalila se da ljudi za nju 'na prvu' misle da je 'hladna ku**a', no da čim je upoznaj, promijene mišljenje. Aleni je majka, kaže, savjetovala da u Big Brother kući 'skrati jezik'.

Foto: RTL

Ana Marković konobarica je iz Bjelovara koja za sebe kaže da je 'prava Hrvatica'.

- Volim sve što je hrvatsko. Bila sam u Mladeži HDZ-a. Rukovala sam se sa Sanaderom - rekla je Marković te dodaje da ima 'problema sa ženama jer su kvočke i vole ogovarati'. Nedavno se zaručila nakon tri godine veze.

- Bog je stvorio muškarca i ženu da imaju djecu, a gejeve ne razumijem i ne poznajem - rekla je Ana.

Foto: RTL

S njom u kuću je ušao 24-godišnji Antonio Orač, a dolazi iz Bjelovara gdje radi kao konobar.

- Dosad sam dao 13 otkaza. Moji prijatelji misle da sam kreten zato što se volim skidati u kafićima, kupati u fontani - otkriva Orač i dodaje da mu je najgora osobina to što voli popiti.

- Moja loša osobina je to što pijem. Bio sam jednom pijan, zvao taksi i na pola puta zaspao. Dovezao me doma, ali me nije mogao probuditi pa me odveo na hitnu - prepričava jednu od mnogobrojnih anegdota Antonio kojeg su s hitne prebacili na psihijatriju, a prijatelji su ga morali spašavati da tamo ne ostane.

Foto: RTL

Osječanin Matija Stainer bio je idući predstavljeni stanar Big Brother kuće. Prijavio se u show jer misli da bi gledatelje mogao zabavljati. Ne voli ljude koji prate vijesti, a ljuti ga kada mu 'pametuju'. Ističe da je 'zauzet', no više od toga nije htio odati. Zanima ga performans, kazalište i pjevanje, a neko vrijeme je živio u Engleskoj.

Matija je ušao u posebnu 'tajnu' kuću te se pridružio Dubravki i Marijanu.

Foto: RTL

Posljednji natjecatelj reality showa koji ima prilike zaraditi pola milijuna kuna je Nikola Vidović iz Sombora. Živio je u Belom Manastiru, Rijeci, Zagrebu i Zadru. Po zanimanju je kuhar no bavi se glazbom te se pokušava 'probiti' kao reper. Umjetničko ime mu je Nixara.

- Nisam emotivna osoba i jako se teško vežem za ljude. Srce i emocije prevladavaju samo kad je muzika u pitanju, za sve ostalo tu je mozak - ističe.

Nikolini roditelji rastali su se dok je bio dijete. Živi s majkom, a s ocem nije u kontaktu. Obitelj mu je, ističe, uvijek na prvom mjestu, a mami je zahvalan što mu je tijekom teškog odrastanja pružila sve što je mogla. Nixara je navijač nogometnog kluba Rijeka, jedino što ne voli je 'feminizirane osobe'.