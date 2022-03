Prvi gluhonijemi muškarac u povijesti osvojio je Oscara za glumu. Tko je Troy Kotsur?

Na 94. dodjeli Oscara, ponovno u kultnom Dolby Theatreu u Los Angelesu, prestižnog kipića za najboljeg glumca u sporednoj ulozi osvojio je američki glumac Troy Kotsur (53) za ulogu u hvaljenom filmu "CODA".

Riječ je o istinski povijesnoj pobjedi, jer Kotsur je prvi gluhonijemi glumac u povijesti koji je osvojio Oscara. Nagradu je posvetio gluhonijemoj zajednici i osobama s invaliditetom. "Ovo je naš trenutak", kazao je na znakovnom jeziku. Znakovito, njegova kolegica iz filma "CODA", Marlee Matlin, bila je prva gluhonijema glumica koja je osvojila Oscara, i to 1987. godine za film "Djeca manjeg boga".

Troy Kotsur američki je glumac i redatelj, a sporedna uloga u filmu 'CODA' donijela mu je niz priznanja, uključujući i filmsku nagradu Britanske akademije, nagradu Ceha filmskih glumaca i nagradu Critics' Choice, pa je pred samu dodjelu kotirao kao blagi favorit, ispred mlađahnog Kodija Smita-McPheeja (25).

Kotsur u filmu igra gluhog ribara Franka Rossija, koji čini sve u svojoj moći da bi održao svoj posao uz pomoć kćeri tinejdžerke. Za ovu je ulogu dobio izuzetne kritike, čak 31 nominaciju za različite nagrade, a onu najprestižniju je i osvojio.

Nakon što je nominiran za Oscara, Kotsur je priznao da je bio zapanjen.

- Još uvijek se sjećam kad sam gledao Marlee na dodjeli Oscara i tada sam rekao prijateljima da ću jednog dana biti nominiran za istu nagradu, a oni su bili skeptični. Drago mi je da su me prepoznali. Ne zato što sam gluh, nego zbog mog talenta za glumu - rekao je Troy.

Kotsur je prije ovog velikog uspjeha glumio u filmovima

'The Number 23', 'Universal Signs', 'See What I'm Saying: The Deaf Entertainers Documentary', 'No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie', i 'Wild Prairie Rose' te serijama 'Strong Medicine', 'Sue Thomas: F.B.E', 'Doc', 'CSI: NY', 'Scrubs, 'Criminal Minds' i 'The Mandalorian'.

