Direktor preljubnik s 'Kiss cam' Coldplaya viđen sa suprugom, oboje i dalje nose prstenje

Prošlo je više od dva mjeseca od kada je na koncertu Coldplaya "kiss cam" uhvatila izvršnog direktora tehnološke tvrtke Astronomer Andyja Byrona i šeficu kadrovske službe Kristin Cabot iz iste tvrtke, a priča je sada dobila svoj nastavak.

Viralni snimak prikazivao je Byrona kako grli Cabot pred publikom, nakon čega je frontmen Coldplayja, Chris Martin, s pozornice šaljivo komentirao da bi to mogla biti afera. Ubrzo nakon incidenta, oboje su podnijeli ostavke, pozivajući se na neprimjereno ponašanje u kontekstu korporativnih standarda.

Sada, mjesecima kasnije, Byron je viđen u društvu svoje supruge Megan u saveznoj državi Maine, piše People.com. Par je snimljen kako provodi vrijeme zajedno u šetnji i na pikniku, a oboje su nosili svoje vjenčane prstenje. Prema podacima iz javnih dokumenata, nema tragova da su podnijeli zahtjev za razvod.

Izvor blizak Cabot tvrdi da, iako je zagrljaj između Byrona i Cabot bio “neprimjeren”, među njima nije bilo romantične afere. On ističe i kako je medijska reakcija bila vrlo oštra, te da su cijele obitelji “platile cijenu” zbog skandala. Byron do sada nije javno komentirao cijeli slučaj.

Podsjetimo, nedavno se oglasio i Kristin suprug, Andrew Cabot. Preko glasnogovornika poručio je kako on i Kristin nisu u braku već neko vrijeme, jer su se sporazumno razveli nekoliko tjedana prije koncerta. Njegovu verziju priče potvrdila je i njegova bivša supruga Julia, kojoj je, tvrdi, Andrew odmah nakon incidenta poslao poruku.