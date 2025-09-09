Skandal s Coldplaya ima novi zaplet! Suprug 'preljubnice' otkrio detalje koji mijenjaju sve

Nakon što je sredinom srpnja snimka s koncerta Coldplaya obišla svijet i pokrenula lavinu nagađanja o aferi između Kristin Cabot i njezina šefa Andyja Byrona, sad se oglasio i Kristin suprug, Andrew Cabot. Preko glasnogovornika poručio je kako on i Kristin nisu u braku već neko vrijeme, jer su se sporazumno razveli nekoliko tjedana prije koncerta. Njegovu verziju priče potvrdila je i njegova bivša supruga Julia, kojoj je, tvrdi, Andrew odmah nakon incidenta poslao poruku.

Snimka s Coldplayeva koncerta na stadionu Gillette u Massachusettsu sredinom srpnja postala je viralni hit. Tijekom pjesme 'Jumbotron' Chris Martin je tražio zanimljive kadrove iz publike, a kamera je uhvatila muškarca i ženu u prisnom trenutku. Kad su ugledali sebe na velikom ekranu, žena je u nevjerici prekrila lice rukama i okrenula se, dok se muškarac brzo sagnuo kako bi izašao iz kadra.

- Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi - dobacio je Martin s pozornice.

- O, s*anje! Nadam se da nismo napravili nešto loše - nadodao je ubrzo Chris.

Foto: X

Identitet para ubrzo je otkriven, radilo se o izvršnom direktoru tvrtke Astronomer i direktorici ljudskih potencijala iste kompanije. Iako su Kristin i njezin suprug Andrew Cabot već planirali razvod, viralna snimka imala je ozbiljne posljedice. Byron je podnio ostavku na direktorsku funkciju, a Kristin je napustila posao u Astronomeru. Njihovi profili uklonjeni su sa službenih stranica, dok je Byronova supruga u međuvremenu izbrisala društvene mreže. Sama tvrtka postala je globalno poznata, ali iz potpuno neočekivanog razloga.

Podsjetimo, Kristin je službeni zahtjev za razvod podnijela 13. kolovoza, nekoliko tjedana nakon što je snimka postala viralna. Par se vjenčao nakon što su oboje iza sebe imali već propale brakove, ali nisu imali zajedničke djece. Ova afera također je otkrila i bogatstvo te utjecaj obitelji Cabot.

Andrew je potomak jednog od najstarijih i najmoćnijih bostonskih klanova, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 14 milijardi eura. Obitelj je stoljećima bila utjecajna u društvenoj i ekonomskoj sferi, a danas Andrew vodi uspješnu tvrtku za proizvodnju ruma, 'Privateer Rum'. Nedavno su on i Kristin kupili luksuznu kuću na obali New Hampshirea, vrijednu oko dva milijuna eura, ne sluteći da će njihova privatnost uskoro postati tema globalnog showbiza.