Cijeli dan je bio jako lijep i jako nam je drago što smo ga pjesmom dodatno okitili. Posebno nam je drago što nam se na pjesmi Zemlja dide mog pridružio i stric Zvonko-Mišo Bralić
NEZABORAVAN TRENUTAK PLUS+
Prvi put zajedno na pozornici: Tomislav Bralić i njegova četiri sina očarali su goste na svadbi
Čitanje članka: 4 min
Na jednom posebnom vjenčanju dogodio se rijedak i nezaboravan trenutak: Tomislav Bralić, prepoznatljivi glas dalmatinske klapske glazbe, po prvi put stao je na binu sa svoja četiri sina i zajedno su izveli pjesmu 'Nagrišpano more'. Nastup se dogodio spontano, nije bio planiran – jednostavno je nastao kao izraz obiteljske ljubavi, glazbene tradicije i zajedništva. Za sve prisutne to je bio prvi put da su vidjeli oca kako nastupa sa sva četiri sina, a taj trenutak odmah je postao priča koju će se dugo pamtiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku