Prvi trailer za film Supergirl otkriva kaotičnu superjunakinju

DC Studios je objavio prvi trailer za film "Supergirl", a sudeći po viđenom, čeka nas svemirska avantura s heroinom kakvu još nismo vidjeli. Uz zvukove hita "Call Me" grupe Blondie, trailer nas upoznaje s Karom Zor-El (Milly Alcock) u njezinom najneurednijem izdanju. Prizori mamurne Kare i njenog psa Krypta koji urinira po novinama s likom Supermana jasno daju do znanja da ovo neće biti priča o savršenoj junakinji.

Inspiracija mračnijim stripom 'Žena sutrašnjice'

Film je izravna adaptacija hvaljenog DC-jevog stripa "Supergirl: Woman of Tomorrow" autora Toma Kinga i Bilquis Evely. Radnja, koju mnogi opisuju kao svemirski vestern u stilu filma True Grit prati Karu koja svoj 23. rođendan slavi opijajući se u izvanzemaljskom baru. Tamo je pronalazi mlada vanzemaljka Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley) koja traži pomoć u osveti protiv nemilosrdnog ubojice Krema sa Žutih brda (Matthias Schoenaerts).

'Ona vidi istinu, a ne samo dobrotu'

Najveća razlika u odnosu na njezinog slavnog rođaka sažeta je u jednoj rečenici. Na pitanje kakav je Superman, Kara odgovara: "On u svima vidi dobro. A ja vidim istinu." Njezina trauma i cinizam proizlaze iz potpuno drugačijeg odrastanja.

​- Superman je poslan na Zemlju gdje su ga odgojili roditelji puni ljubavi. Kara je provela 14 godina na komadu Kriptona koji je plutao svemirom, gledajući kako svi oko nje umiru. Ona je puno grublji lik od onog na kojeg ste navikli - objasnio je šef DC Studija James Gunn. Redatelj Craig Gillespie dodao je kako Kara nosi "puno tereta i demona".

Momoa kao Lobo u svemirskoj odiseji

Gillespie je potvrdio da se cijeli film odvija u svemiru, opisujući ga kao "svemirsku fantaziju" s "rock & roll" vibrom, što mnoge podsjeća na Gunnove "Čuvare galaksije". Uz Alcock, Ridley i Schoenaertsa, fanove je posebno uzbudio kratki prikaz Jasona Momoe kao međugalaktičkog lovca na glave Loba, lika koji se ne pojavljuje u originalnom stripu, ali se savršeno uklapa u priču.

"Supergirl" obećava svjež pristup ženskim superjunacima.

​- Toliko puta su ženske superjunakinje savršene. Ona to uopće nije. Nesavršena je, kao što su muški superjunaci smjeli biti već neko vrijeme - zaključio je Gunn za Rolling Stone. Film u kina stiže 26. lipnja 2026.