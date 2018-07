Prvo je bio lopov i krijumčar, a tek kasnije postao je junak...

Malo koji je legendarni junak dobio toliko prilika pokazati se na velikim platnima kao što ih je dobio Robin Hood. Ovaj epski lopov i majstor s lukom i strijelom već cijelo stoljeće tjera filmaše da osmišljavaju nove priče o njemu, pa će tako nova priča i ove godine doći u kina.

Iako se činilo da će nam film prikazati malo ratobornijeg Robina od Loxleyja, koji u igru ulazi sa svojim legendarnim vještinama već razvijenim do pune moći, prema novom foršpanu čini se da to nije tako. Mladi Loxley započinje svoju karijeru lopova kao strijelac nezavidnih sposobnosti, kojeg će do vrhunca sposobnosti istrenirati nitko drugi do Little John.

Foto: Twitter/Screenshot

Ovaj put je Robin Hood (glumi ga mladi, no obećavajući glumac, Taron Egerton) ratnik iz križarskih ratova, koji kreće u bespoštednu bitku protiv izopačenog i zlog kralja Engleske. U borbu će ući sa svojim sudrugom iz križarskog rata, Malim Johnom. Malo stariji čitatelji mogli bi primijetiti da je, kao i u poznatom filmu o Robinu Hoodu, s Kevinom Costnerom, sudrug ponovno tamnoput.

Foto: Twitter/Screenshot

Razlog tomu mogao bi biti da Jamie Foxx, koji ga glumi, napokon dobije malo vremena na kino platnima. Uz Johna i Hooda u sve će se umiješati i djeva Marian, koja je u nadolazećem filmu udana. Scenaristi još uvijek nisu objasnili kako se Marian onda može smatrati djevom. Također nije objašnjeno zašto je udana za Willa Scarleta (Jamie Dornan, iz lošeg serijala '50 nijansi...').

Foto: Twitter/Screenshot

Ipak, nije sve izgubljeno. Kako smo vidjeli i u prethodnim foršpanima, ovaj Robin Hood bit će i te kako sposoban s lukom. Čak bi mogao biti do te mjere dobar da će njegovi podvizi biti bolje pamćeni od onih koje je odglumio Kevin Costner ili najbolji Robin Hood, Errol Flynn.

Pogledajte novi foršpan

Glavne uloge imaju gore spomenuti Taron Egerton i Jamie Foxx, dok je negativac po narudžbi, Ben Mendelsohn, preuzeo ulogu šerifa od Notthinghama. Eva Hewson glumi mladu 'djevu' Marian, a Robinovu veselu lopovsku družinu upotpunjuju komičar Tim Minchin kao fratar Tuck te Jamie Dornan kao Will Scarlet.

Novi 'Robin Hood', koji je sniman u Dubrovniku, u sva bolja kina dolazi krajem studenog ove godine.

