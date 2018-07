U juriš: Aquaman je konačno pokazao svoju podvodnu armiju

Premda se o filmu piše već godinama, a vidjeli smo i glavnog lika na velikim ekranima već u dva navrata, Aquaman je lik kojeg Warner Bros pomno sakriva. Sve to promijenilo se kad je ta produkcijska kuća napokon izdala još malo materijala iz filma, uključujući i prvi poster za nadolazeći istoimeni film.

Uz poster, napokon smo saznali i kada ćemo dobiti prvi foršpan za to djelo. Po svemu sudeći, foršpan će izaći krajem ovog tjedna na velikoj konvenciji Comic-Con International u San Diegu u Kaliforniji.

Foto: Facebook/Screenshot

A prije nego što vidimo foršpan, Warner je objavio gornji poster, na kojem je jasno napisana ključna rečenica iz filma - 'Home is Calling', odnosno 'Dom zaziva'. Kako se iz te rečenice može zaključiti, a i iz samog izgleda postera, na kojem Arthur Curry juriša sa svojom podvodnom armijom, čini se da će film biti fokusiran na borbu za prijestolje.

Prethodni filmovi u serijalu DCEU, produkcijske kuće Warner Bros, ostavili su publiku podosta razočaranom, što se ponajviše vidjelo u njihovim impresivno lošim zaradama. To su svi (osim jednog) od reda bili filmovi s jako visokim troškovima, no sa zaradom jedva dovoljnom da ih pokrije. Osim, kako smo spomenuli, jednog filma, a to je 'Wonder Woman'.

Kako je taj film pokupio i dobre kritičarske ocjene, kao što je i imao izvrsnu zaradu, nadajmo se da su ljudi u spomenutoj produkcijskoj kući nešto naučili i da će nam doći još jedan kvalitetan superjunački film.

Foto: Twitter/Screenshot

Uz Jasona Momou u ulozi kralja mora, u filmu se pojavljuje još nemali broj kvalitetnih glumaca. Tako Ocean Mastera glumi Patrick Wilson, Amber Heard glumi kraljicu mora Meru, a Willem Dafoe je Aquamanov saveznik, Nuidis Vulko. Nicole Kidman glumi kraljicu Atlannu, dok je Temuera Morrison preuzeo je ulogu Aquamanovog oca.

Foto: Twitter/Screenshot

Negativca u filmu, Black Mantu, glumi Yahya Abdul-Mateen II, a nitko drugi doli Dolph Lundgren nalazi se u ulozi kralja Nereusa. Sve se odvija pod režijom Jamesa Wana, koji nas je oduševio svojim hororima 'Slagalica strave', 'Podmuklo' i 'Prizivanja' te filmom 'Brzi i žestoki 7'.

'Aquaman' stiže u kina 21. prosinca ove godine.

