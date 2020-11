Prvu ulogu dobio je u osnovnoj školi: Učiteljica mi je stavila na uši trešnje, bio sam Crvenkapica

Nadarević je počeo glumiti jako rano. Radio je kao amater u Rijeci, a govorio je kako je Rijeka njegova velika uspomena. Prvu ulogu dobio je zahvaljujući dugoj kosi koju je tada imao

<p>Proslavljeni glumac, redatelj i zvijezda mnogih serija i filmova <strong>Mustafa Nadarević </strong>preminuo je 78. godini nakon duge i teške bolesti. Zbog njegove smrti shrvani su glumčeva obitelj, prijatelji i kolege. Iza njega ostaju brojne uloge po kojima će ga publika pamtiti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je Mustafa Nadarević</strong></p><p>Glumiti je počeo vrlo rano. Radio je kao amater u Rijeci, a govorio je kako je Rijeka njegova velika uspomena. Tamo se počeo baviti glumom, recitirati i igrati male uloge. Njegova prva uloga bila je u predstavi 'Crvenkapica', a Mustafa je dobio ulogu zahvaljujući dugoj kosi koju je tada imao.</p><p>- U prvom razredu osnovne škole u Zagrebu, učiteljica mi je stavila trešnje na uši i bio sam Crvenkapica zato što me htjela prezentirati u razredu. Vi živite u Sarajevu i Mustafa je normalno ime. U Zagrebu je to abnormalno ime. Djeca su vikala 'Musta otvori usta'. Došao sam baki kući plakati i onda je zamolila učiteljicu da ne piše više Mustafa nego Mujica. Nakon dva tri dana, djeca su vikala Mujica Gujica - ispričao je Nadarević svojedobno u emisiji 'Večernji studio'.</p><p>Gimnaziju je također pohađao u Rijeci, a nakon toga upisuje Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu gdje je i diplomirao. Unatoč diplomi u rukama, Mustafa je u ozbiljnije glumačke vode 'zaplovio' tek u tridesetim godinama. Iza sebe ima više od sto filmova, predstava i serija, a veliku slavu dobio je zahvaljujući ulogama u filmovima 'Prosjaci i sinovi', 'Fiškal', 'Nepokoreni grad', 'Velo misto', Mala pljačka vlaka', 'Nitko se neće smijati', 'Večernja zvona', 'Priča iz Hrvatske', 'Duga mračna noć', 'Družba Isusova'... </p><p>- Ja sam vrlo kasno počeo, negdje sa 36 godina, kad sam dobio kćerku, onda sam se uozbiljio. Imao sam jedan veliki problem, u meni jeste Balkan. I taj Balkan ima jednu prekrasnu krilaticu - lako ćemo. Nema lako, teško ćemo. U 36. godini sam počeo ozbiljno raditi, do tada sam bio zaljubljen u svoju ženu, dijete, svijet oko mene. Posao se mora krvavo odraditi da bi bio dobar - govorio je glumac.</p><p>Mustafa je u svojoj dugogodišnjoj karijeri osvojio i brojne nagrade. Marul, Orlando, Sterijinu nagradu, Nagradu grada Zagreba, Nagradu Dubravko Dujišin, Nagradu Vladimir Nazor, Nagradu Zlatni smijeh, Nagradu hrvatskog glumišta samo su neka priznanja koja krase njegovu policu. </p><p> </p><p> </p><p> </p>