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ARENA PULA

Publiku će na rasprodanom koncertu Mobyja zagrijavati elektronički duo Luton i Šćepa

Piše HINA,
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Publiku će na rasprodanom koncertu Mobyja zagrijavati elektronički duo Luton i Šćepa
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Sa snažnim glazbenim temeljima zasnovanim na sviranju instrumenata, ovaj bratski duo vrti setove inspirirane kvalitetnom svirkom i čvrstim grooveom koji će vas zasigurno baciti na ples.

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Prije nego što se na pozornicu rasprodane pulske Arene, u četvrtak, 23. srpnja, popne legendarni Moby, atmosferu na jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta podići će uzbudljivi domaći elektronički dvojac – Luton i Šćepa, objavio je organizator Charm Music.

Njihova energija, besprijekoran groove i zarazna ljubav prema house glazbi posljednjih su ih godina učinili jednom od najtraženijih klupskih atrakcija na regionalnoj sceni. Poznati po dinamičnim nastupima Luton i Šćepa publici donose iskustvo koje nadilazi klasičan elektronički nastup.

Sa snažnim glazbenim temeljima zasnovanim na sviranju instrumenata, ovaj bratski duo vrti setove inspirirane kvalitetnom svirkom, čvrstim grooveom i raznovrsnim harmonijama koje će vas zasigurno baciti na ples.

Više od samo glazbenika, autentično odjeveni, Luton i Šćepa su arhitekte nezaboravnih glazbenih iskustava, pretvarajući svaki prostor koji dotaknu u živopisnu žurku i ples! Njihov nastup bit će savršena uvertira u spektakularnu večer u pulskoj Areni i idealan uvod u Mobyjev koncert.

Prvi samostalni koncert Mobyja u Hrvatskoj službeno je rasprodan, a 23. srpnja pulska Arena ugostit će više tisuća obožavatelja koji će uživati u presjeku njegove impresivne karijere, od bezvremenskih hitova poput "Porcelain", "Natural Blues", "Why Does My Heart Feel So Bad?" i "Lift Me Up" do pjesama s novog albuma “Future Quiet”.

Za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznicu za pulski koncert, prilika za doživjeti ovaj live spektakl stiže dva dana ranije – Moby će 21. srpnja nastupiti u Beogradu na Kalemegdanu.

Koncert u Puli dio je europske turneje Live 2026., kojom se Moby vraća na najveće europske open-air pozornice nakon iznimno uspješnog povratka koncertnim nastupima.

Uz vrhunsku produkciju, jedinstveni ambijent pulske Arene i nastupe Lutona i Šćepe te Mobyja, publiku očekuje večer koja će zasigurno obilježiti koncertno ljeto 2026.

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