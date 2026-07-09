Znate li koliko je Bonnie Tyler zaradila od velikog hita? Po njenim riječima - gotovo ništa!

Iako je najpoznatija po pjesmi 'Total Eclipse of the Heart', Bonnie Tyler je jednom prilikom kazala kako od milijardu njenih streaminga na Spotifyju nije zaradila praktički ništa. Pjesmu potpisuje Jim Steinman i bila je glavni singl s Bonnieina petog studijskog albuma 'Faster Than the Speed of Night', iako ju je prvotno trebao dobiti Meat Loaf. No, pošto je pjevač ostao bez glasa, Steinman ju je ponudio Bonnie.

- Svaki put kad bih srela Meat Loafa, rekao bi mi: 'Bonnie, ta je pjesma trebala biti moja.' Ja bih mu odgovorila: 'Pa Jim ju je dao meni - ispričala je pjevačica jednom prigodom i prisjetila se kako ju je osvojila pri prvom slušanju.

- Prvi put sam ju čula kada mi ju je Jim Steinman odsvirao na klaviru u New Yorku. Otpjevao je cijelu pjesmu, a ja sam pomislila: 'Bože moj, ova je pjesma nevjerojatna. Ne mogu vjerovati da mi ju Jim daje. Kada sam ju snimila, mislila sam da ju nitko neće puštati jer je preduga. Originalna verzija traje osam minuta - ispričala je jednom prigodom pjevačica.

Nakon što je za radijsko emitiranje skraćena gotovo upola, pjesma se popela na prvo mjesto ljestvica s obje strane Atlantika, postala jedan od najprodavanijih singlova 1983. godine i ostala klasik do danas. 43 godine nakon objavljivanja, pjesma je premašila milijardu internetskih streamova, piše Mirror.

Bonnie je, kao i mnogi, prvo mislila da pjesma govori o nekome tko silno želi voljeti, da je osuđen na potpuni mrak. Međutim, kasnije je shvatila da se radi o zaljubljenim vampirima. Steinman je pjesmu izvorno počeo pisati za mjuzikl o Nosferatuu, ali ju je kasnije prilagodio kako bi istaknuo Bonniein glas.

- S pjesmom 'Total Eclipse of the Heart' pokušavao sam napisati ljubavnu pjesmu, a onda sam se sjetio da sam je zapravo napisao kao ljubavnu pjesmu o vampirima. Radni naslov bio je 'Vampires in Love' jer sam radio na mjuziklu o Nosferatuu, još jednoj velikoj priči o vampirima. Ako pažljivo poslušate stihove, oni doista zvuče kao da ih izgovaraju vampiri. Sve je u tami, moći tame i mjestu koje ljubav ima u mraku - objasnio je Steinman. Na žalost, iako pjesma na Spotifyju ima više od milijardu streamova, Bonie je jednom prigodom kazala kako od njenog streaminga ne zarađuje praktički ništa.

- Oh, zarađujem ništa. Gotovo ništa - komentirala je početkom godine. Odmah su se oglasili i iz glazbenog streaming servisa kazavši da je njen cjelokupni katalog tijekom 2025. generirao više od 1,4 milijuna dolara isplata nositeljima prava. No Spotify nije rekao koliko je od toga završilo kod Bonnie osobno. Taj se novac dijeli između vlasnika master snimki, diskografske kuće, izdavača, autora i drugih nositelja prava. Prema pisanju medija, autorska i izdavačka prava pripadaju Steinmanu. Koliko je stvarno pjevačica dobivala, nije poznato. No, unatoč tome, Bonnie je kazala da pjesmu obožava.

- Nikad, baš nikad se ne umorim od pjevanja te pjesme. Obožavam ju jer svi jedva čekaju da zapjevaju - kazala je pjevačica za BBC.