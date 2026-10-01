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DJECA BILA U KUĆI

Pucala na dom Rihanne i ASAP Rockyja, sada joj prijeti zatvor

Piše Maša Mai Čigir,
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Pucala na dom Rihanne i ASAP Rockyja, sada joj prijeti zatvor
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Foto: Andrew Kelly/REUTERS
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Velika porota u Los Angelesu podigla je optužnicu protiv 36-godišnje Ivanne Lisette Ortiz, koja se tereti za pokušaj ubojstva nakon što je navodno ispalila više od 20 hitaca prema domu Rihanne i A$AP Rockyja

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Velika porota u Los Angelesu podigla je optužnicu u 14 točaka protiv 36-godišnje Ivanne Lisette Ortiz, žene s Floride koju vlasti terete da je putovala preko cijele zemlje kako bi pucala na dom Rihanne i njezina partnera, repera A$AP Rockyja. U napadu, koji se dogodio 8. ožujka, nitko nije ozlijeđen, no meci su pogodili objekt u kojem se nalazio slavni par te zid dječje sobe.

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Foto: Manon Cruz

Ortiz je optužena, među ostalim, za pokušaj ubojstva, deset kaznenih djela napada vatrenim oružjem namijenjenim za napad te tri kaznena djela pucanja na nastanjeni stambeni objekt ili kamp-kućicu. Ako bude proglašena krivom po svim točkama, prijeti joj doživotna zatvorska kazna. Na sudu se pojavila u žutoj zatvorskoj odjeći, a putem odvjetnika izjavila je da se ne smatra krivom. Sudac joj je odredio jamčevinu od 2,6 milijuna dolara.

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Prema navodima tužiteljstva, Ortiz se Teslom dovezla do ulaza na posjed Rihanne i A$AP Rockyja na području Beverly Hillsa. Vlasti tvrde da je kroz prozor vozila usmjerila pušku tipa AR-15 prema posjedu i ispalila najmanje 20 hitaca.

„Ovo je osoba koja je htjela ubiti Rihannu. Svi ostali bili su kolateralne žrtve”, izjavio je zamjenik okružnog tužitelja Alexander Bott.

Meci su, prema policijskom izvješću, probili prikolicu marke Airstream, a jedan dio pucnjave pogodio je i zid dječje sobe. U kući su se u tom trenutku nalazila Rihannina i A$AP Rockyjeva trojica djece – Rza, Riot i Rocki, svi mlađi od pet godina – zajedno s dadiljom. Na posjedu su se nalazili i Rihannina majka te članovi osoblja. Vlasti navode da je Ortiz pucala i prema susjednoj kući.

The 78th Cannes Film Festival - Screening of the film "Highest 2 Lowest" Out of competition - Red Carpet
Foto: Manon Cruz

Istražitelji tvrde da im je Ortiz nakon uhićenja rekla: 'Nisam pokušala počiniti ubojstvo.' Slučaj je posljednjih mjeseci bio privremeno zaustavljen zbog psihijatrijske procjene optužene. Dan prije objave optužnice sudac je presudio da je Ortiz sposobna za suđenje. Postupak pred velikom porotom održan je u tajnosti, a porotnici su optužnicu donijeli još 18. lipnja. Ona je, međutim, ostala zapečaćena gotovo tri mjeseca dok se čekala odluka o njezinoj sposobnosti za suđenje. Detalji psihijatrijskih procjena nisu javno objavljeni, a tužiteljstvo zasad nije iznijelo motiv napada. Nije poznato ni da je Ortiz imala ikakvu prethodnu povezanost s Rihannom ili A$AP Rockyjem.

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Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Ortiz je dugogodišnja licencirana logopedinja i, prema dostupnim informacijama, nema prethodnu kaznenu evidenciju. Nova optužnica zamijenila je ranije optužbe koje su protiv Ortiz podignute u ožujku. Među njima je također bio pokušaj ubojstva Rihanne, no te je optužbe sudac sada odbacio nakon što je velika porota podigla novu optužnicu. Rihanna i A$AP Rocky nisu javno komentirali slučaj. U napadu nitko nije ozlijeđen, no zbog činjenice da su se u trenutku pucnjave na posjedu nalazila i njihova mala djeca, slučaj je izazvao posebnu pozornost javnosti.

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