Tko je zapravo A$AP Rocky? Ne želi otkriti je li oženio Rihannu, a život ga često nije mazio...

Multitalentirani umjetnik, poduzetnik, glumac, globalna zvijezda i modna ikona A$AP Rocky ovih je dana najavio dodatni dio europske turneje za ovu godinu te je otkrio da stiže i pred hrvatsku publiku. Nastupit će u Areni Zagreb 6. listopada u sklopu svjetske turneje "Don’t Be Dumb".

Karizmatični reper iz Harlema tijekom posljednjih petnaestak godina izgradio je status jednog od najutjecajnijih umjetnika svoje generacije, čovjeka koji je jednako prisutan na vrhovima glazbenih ljestvica kao i u prvim redovima najvećih modnih revija svijeta. Njegov životni put obilježen je velikim uspjesima, ali i tragedijama, gubicima te brojnim kontroverzama koje su oblikovale njegov karakter i umjetnički izraz.

Počeo je repati sa samo osam godina

Rođen kao Rakim Athelston Mayers 3. listopada 1988. godine u njujorškom Harlemu, A$AP Rocky odrastao je u obitelji barbadoskih korijena. Njegovo ime nije slučajno odabrano, majka ga je nazvala po legendarnom hip-hop dvojcu Eric B. & Rakim, dok je i njegova sestra dobila ime Erika B. u čast istih glazbenih uzora. Već u najranijoj dobi Rocky je pokazivao interes za rap glazbu te je počeo repati s osam godina, no tek će deset godina kasnije ozbiljno pristupiti izgradnji vlastite karijere.

Njegovo djetinjstvo bilo je daleko od idealnog. Kada je imao samo dvanaest godina, njegov otac završio je u zatvoru zbog trgovine drogom. Samo godinu dana kasnije obitelj je doživjela novu tragediju kada je njegov stariji brat Ricky ubijen u obračunu povezanom s narkoticima. Rocky je imao tek trinaest godina kada je saznao za bratovu smrt, tragediju koja je ostavila dubok trag na njegov život i kasniji umjetnički rad.

Foto: Aude Guerrucci

Nakon očeva zatvora i bratove smrti, obitelj se suočila s teškim financijskim problemima. Rocky, njegova majka i dvije sestre često su živjeli u skloništima za beskućnike te su se selili između Harlema, Bronxa, Philadelphije i Sjeverne Karoline. Odrastanje u takvom okruženju izložilo ga je nasilju, kriminalu i siromaštvu, ali mu je istodobno pružilo iskustva koja će kasnije pretočiti u svoju glazbu.

A$AP Mob - Velika prekretnica

Kao tinejdžer i sam je nakratko krenuo putem ulične zarade, prodajući marihuanu i druge droge kako bi financirao svoje snimanje glazbe. Ipak, za razliku od mnogih vršnjaka, uspio se na vrijeme udaljiti od kriminalnog života. Kasnije je više puta isticao kako nikada nije bio veliki diler te da je odustao od takvog načina života prije nego što je završio u ozbiljnim problemima sa zakonom.

Prekretnica u njegovu životu dogodila se 2007. godine kada se pridružio kolektivu A$AP Mob, kreativnoj zajednici repera, producenata, dizajnera i redatelja iz Harlema. Upravo tada dobiva umjetničko ime A$AP Rocky. Skraćenica A$AP tijekom godina dobivala je različita značenja, no najpoznatije je "Always Strive And Prosper", uvijek težiti napretku i uspjehu.

Rockyjev uspon prema vrhu započeo je 2011. godine kada je objavio pjesme "Peso" i "Purple Swag". Njegov stil odmah se izdvojio od tadašnje rap scene američke istočne obale. Iako je dolazio iz New Yorka, bio je snažno inspiriran južnjačkim hip-hop zvukom, što se odražavalo u njegovom specifičnom načinu repanja i atmosferičnim produkcijama koje su kreirali producenti poput Clams Casina, A$AP Ty Beatsa i SpaceGhostPurppa.

Iste godine objavio je mixtape "Live.Love.A$AP", projekt koji je izazvao oduševljenje kritike i publike te ga gotovo preko noći pretvorio u jedno od najtraženijih novih imena američke glazbene scene. Velike diskografske kuće ubrzo su krenule u borbu za njegov potpis, a Rocky je na kraju potpisao višemilijunski ugovor s izdavačkom kućom Polo Grounds Music i RCA Records.

Njegov prvi studijski album "Long.Live.A$AP" objavljen je početkom 2013. godine i odmah je zasjeo na prvo mjesto Billboardove ljestvice albuma. Na albumu su gostovali neki od najvećih izvođača tog vremena, uključujući Kendricka Lamara, Drakea, 2 Chainza, Florence Welch i A$AP Ferga. Posebno se istaknula pjesma "F**kin’ Problems", koja je postala veliki hit i donijela mu nominaciju za nagradu Grammy.

Tuga iza svjetla reflektora

Iako je profesionalno doživljavao vrhunac karijere, privatni život ponovno mu je bio obilježen tugom. Njegov otac preminuo je krajem 2012. godine, neposredno prije izlaska albuma. Rocky je često isticao kako mu je upravo otac usadio ljubav prema modi i individualnosti, vrijednosti koje su kasnije postale sastavni dio njegova javnog identiteta.

Drugi album, "At.Long.Last.A$AP", objavljen 2015. godine, pokazao je Rockyjevu umjetničku zrelost i spremnost na eksperimentiranje. Suradnja s producentom Danger Mouseom otvorila mu je vrata psihodeličnijem i odvažnijem zvuku. Album je uključivao suradnje s Kanyeom Westom, Futureom, M.I.A.-om i Rodom Stewartom, a pjesma "LSD" postala je jedna od njegovih najprepoznatljivijih skladbi.

No ni taj period nije prošao bez tragedije. Početkom 2015. preminuo je A$AP Yams, suosnivač A$AP Moba i jedna od najvažnijih osoba u Rockyjevu životu. Gubitak prijatelja i mentora duboko ga je pogodio te ga natjerao na preispitivanje vlastite karijere i životnih prioriteta.

Godine 2018. objavio je album "Testing", možda svoj najeksperimentalniji projekt do tada. Iako su kritike bile podijeljene, mnogi su pohvalili njegovu spremnost da riskira i pomiče granice tradicionalnog hip-hopa. Suradnje s umjetnicima poput Franka Oceana, Kida Cudija i French Montane dodatno su naglasile njegovu želju za kreativnim istraživanjem.

Karijera u modi

Osim glazbe, Rocky je izgradio impresivnu karijeru u modnoj industriji. Njegova fascinacija modom prisutna je od samih početaka karijere, a tijekom godina surađivao je s nekim od najuglednijih svjetskih dizajnera. Postao je zaštitno lice modne kuće Dior Homme, prvi muškarac tamne puti kojem je pripala takva čast. Suradnje s dizajnerima poput Rafa Simonsa i Jonathana Andersona učvrstile su njegov status modne ikone.

Njegov utjecaj na suvremenu mušku modu teško je precijeniti. Rocky je među prvima uspješno spojio luksuznu visoku modu s uličnom kulturom te inspirirao novu generaciju umjetnika i ljubitelja mode diljem svijeta. Njegovi nastupi na Met Gali redovito privlače pozornost medija, a njegov stil često postaje tema modnih analiza i trendova.

Prema navodima američkih medija, slavni reper "težak" je oko 25 milijuna dolara.

Rihannu ljubi od 2020. godine

Privatni život dodatno je povećao interes javnosti kada je 2020. godine potvrdio vezu sa svjetskom glazbenom zvijezdom Rihannom. Njihovo prijateljstvo trajalo je godinama prije nego što se razvilo u romantičnu vezu. Rocky je 2021. godine javno izjavio kako je Rihanna "ljubav njegova života", a par je ubrzo postao jedan od najpraćenijih slavnih parova na svijetu.

Foto: Daniel Cole

U svibnju 2022. dobili su sina RZA-u, nazvanog po legendarnom članu grupe Wu-Tang Clan. Godinu dana kasnije obitelj se proširila dolaskom sina Riota, a prošle godine dobili su treće dijete, kćer Rocki. Rocky je više puta govorio o važnosti roditeljstva te želji da njegova djeca odrastaju otvorenog uma i slobodnog duha. Slavni par nekoliko je puta komentirao kako brak ne vide kao nešto što im je u ovom trenutku potrebno u vezi. Kažu kako su sretni trenutačnom situacijom te svu energiju usmjeravaju u svoju obitelj i karijeru. Unatoč tome, Rocky u javnosti često Rihannu oslovljava "svojom suprugom".

- Kako znaš da već nisam njezin suprug? - komentirao je prošle godine u intervjuu za Elle. Dodao je i da nikad javno ne bi potvrdio jesu li on i Rihanna zaručeni ili vjenčani.

Problemi sa zakonom

Ipak, njegov život nije bio lišen pravnih problema. Godine 2019. završio je u pritvoru u Švedskoj nakon uličnog sukoba u Stockholmu. Slučaj je privukao međunarodnu pozornost i izazvao političke reakcije, uključujući intervenciju tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Rocky je na kraju proglašen krivim za napad, no dobio je uvjetnu kaznu.

Još ozbiljnije optužbe uslijedile su 2022. godine kada ga je bivši prijatelj A$AP Relli optužio za pucnjavu tijekom međusobnog sukoba. Rocky je tvrdio da je koristio rekvizitni pištolj koji ispaljuje samo prazne metke te da je djelovao u obrani druge osobe. Nakon višetjednog suđenja 2025. godine proglašen je nevinim po svim kaznenim točkama optužnice, iako građanski postupak još uvijek traje.