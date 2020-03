Pukla ljubav: 'Trebala sam se seliti k Miri, ali on je ustuknuo'

Miro Vojvodić (48) i Tatjana Štulina (46) u emisiji 'Ljubav je na selu' provodili su puno vremena zajedno. Za njihovu vezu navijala je i Mirina mama. Ostale su joj djevojke zamjerale što se prerano počela ponašati kao gazdarica u kući te su je optuživale za pretjeranu ljubomoru. Bez obzira na sve, Miro je uvijek bio na njezinoj strani, ali njihova priča ipak nema sretan kraj.

Još su se na završnom okupljanju činili vrlo prisnima, a čak su i potvrdili kako su skupa. Međutim, Tatjana je Miri najviše od svega zamjerila lažna obećanja.

- Ne znam gdje je ustuknuo i zašto. Nisam tražila vjenčanje, htjela sam da se isprva samo povremeno viđamo. Hoću li ja dolaziti gore ili on k meni, kad bismo uspjeli, ovisilo bi o dogovoru. Čega se uplašio, ne znam! Možda se ne može nositi s obavezom koju sa sobom nosi veza. Očito mu veza kao obaveza ne odgovara - rekla je Tatjana za RTL TV.

Tvrdi da je dogovor bio da se poslije snimanja seli kod njega u Popovaču.

- Nitko ga nije tražio da to kaže, htjela sam znati je li siguran u svoje riječi, pa sam ga opet pitala i ponovio je da jest. Ne bi to obećavao da nije bio siguran. Ili se predomislio, ili se prestrašio. Cijelo vrijeme dok je snimanje trajalo držao me uza se riječima da će sve biti u redu i da ćemo nešto izvući iz svega toga. Ovako mi je ostalo tek gorko iskustvo - zaključila je Tatjana.

Između nje i Mire već je eskaliralo kada je tijekom romantičnog putovanja na Hvaru saznala kako se bez njezina znanja nalazio s Irenom.

Miro se opravdavao da je, dok je boravio u Zagrebu, Irenu pozvao samo na prijateljsko piće. Tatjani je najviše zasmetalo što joj je lagao da je sam dok je zapravo bio s Irenom, a sve je dodatno pokvario poslavši svojoj ljubomornoj odabranici njihovu zajedničku fotografiju.

