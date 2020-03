Dame iz 'Seks i sela': Volimo Hercegovce i seoske muškarce

One se voze kajacima u okolici Konjica u štiklama, kad ih ponese atmosfera, popnu se na stol i plešu. Seks im nije tabu tema. Mogu sve što Carrie, Miranda i ekipa mogu, samo što umjesto u gradu, to nam pokazuju na selu. Naravno, riječ je o pokeru dama iz agrorealityja “Ljubav je na selu”: Bahri Zahirović (54), Ines Petrić (46), Nikolini Sajević (18) i Marijani Črlenec (29). Zanimalo nas je kako se one spremaju za izlaske, kakve dečke vole, što naručuju u kafiću...

POGLEDAJTE VIDEO:

Odabranica Valterova srca, Bahra Zahirović, postala je prepoznatljiva po svojim izjavama, koje su gledatelji simpatično prozvali 'bahrizmima'. Ona se u showu, kaže, dobro zabavila, a pokazala je i da je žena od partyja. Budući da je bila u "Ljubavi na selu", upitali smo je odakle su joj muškarci najzgodniji, a ona je opravdala sudjelovanje u showu.

- Po meni su najzgodniji muškarci sa sela, nebitno iz kojeg dijela Hrvatske dolaze. Radišni su i lijepo odgojeni. Gradski dečki su, po mom mišljenju, malo bahatiji - rekla nam je.

Foto: RTL

Marijana, pak, ima drukčije viđenje. U showu joj je najdraži farmer bio Valter, iako je zavodila Hakiju, a što se tiče muškaraca iz Hrvatske, nema specifičnu regiju u kojoj su joj muškarci najzgodniji.

- Ljepota je relativan pojam. Netko gleda ljepotu kroz izgled, a netko kroz karakter - rekla je Marijana. Tom mišljenju protivi se Ines Petrić, kojoj su najseksepilniji Hercegovci.

- Ljudi mogu pričati protiv Hercegovaca što god žele, ali oni su meni posebno srcu dragi. Moja obitelj zna reći, kad se neki dečko raspituje za mene, da ja njih odmah preduhitrim s pitanjem je li Hercegovac. Ako odgovore da nije, što će mi onda? Sviđa mi se kod Hercegovaca ta njihova crta kavalirstva i što nisu škrti ljudi, što mi je jako važno jer nisam ni ja. Za Hercegovce imam samo riječi hvale, pažljivi su i ništa im nije teško napraviti - kaže Ines, koja nije prekrižile s liste ni Dalmatince. Nikolina ostaje vjerna svom Sarajevu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bahra voli izlaziti u grad i, kako je nedavno izjavila, mlada je u duši i voli se zabavljati. A čini se da i podosta vremena izdvaja za sređivanje kad izlazi u grad.

- Potrebno mi je do sat vremena bih rekla. Dok se malo počešljam, našminkam, 'naparfumiram'. Do sat vremena, ništa previše - kaže Bahra, koja najviše voli popiti kavicu sa šlagom. I Nikolina voli izlaske u grad, ali izbjegava konzumaciju alkohola. No, za izgled kakav ima potrebno joj je dosta vremena.

- Auu, jako puno. Volim da to sve bude tip-top. Volim štikle, šminku, od tuša do uređivanja obrva, pa frizura, nokti i pedikura. Sve u paketu - kaže Nikolina. Marijani, za razliku od Nikoline nije potreban 'cijeli paket' kad izlazi van.

Foto: RTL

- Kad izlazim do grada, nekad se spremam deset minuta, nekad i više od sat vremena pa mi ništa ne paše i prođe i po dva sata. Sve ovisi o mom raspoloženju i prilici - kaže Marijana.

Ines je uvijek našminkana i sređena. Reklo bi se da joj to oduzima puno vremena, ali upravo suprotno.

- Ljudi kad me vide misle da se satima sređujem, no moje sređivanje traje svega 30 minuta pa time šokiram mnoge prijatelje. Jako mi je važna njega lica i tijela te redovito vodim brigu o tome. Kad je lice redovito njegovano onda ti ne treba ni puno šminke. Po profesiji sam, osim frizerke, i make-up 'artistica' pa mi je ruka cijeli život istrenirana i za šminkanje mi treba 15 minuta, a ostalih 15 se tuširam, odijevam i perem zube - opisala je Ines svoju rutinu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ines u izlasku ne pije alkohol jer se, kaže, više od 30 godina bavi sportom, točnije fitnessom.

- Ali, kad treba nazdraviti na nekom obiteljskom ili prijateljskom događaju, nazdravim s martinijem jer je harmoničan - kaže Petrić, kojoj je seks bitan faktor muško ženskog odnosa.

- Seks je bitan u vezi, iako ne mislim da treba biti jedini način na koji se izražava strast. Gledišta sam da svaka partnerska ljubavna veza mora imati zdrav seksualni život, ali smatram da mora imati i zdrav život dijeljenja strasti. Bitno je da partner sa mnom podijeli i životni strastveni događaj jer ne mogu ostvariti seksualni odnos ako ne osjećam povezanost s partnerom. Dok je seks dobar, tad ima više sloge među dvoje ljudi i lakše se rješavaju problemi - tvrdi Ines. Bahra je na ovo pitanje odgovorila u svom stilu.

Foto: RTL

- Iskreno ću vam reći, kad ovako razmišljam o nekim životnim i ljubavnim emocijama, seks je samo šećer na kraju. Ti prvo trebaš dozvoliti nekom da ti se približi s ponašanjem, pristupom, 'džentlmenstvom' - rekla je. Nikolini seks u vezi nije bitan.

- Za mene je bitnija ljubav - rekla je. Ni Marijani Črlenec, kaže, nije bitan spolni odnos u vezi. Ali bitna joj je kava, o kojoj je, kaže, ovisna.

Bahri je od muškaraca u showu, osim Valtera, drag Dušan Golubovac (29) i za njega misli da traži iskrenu ljubav. Za Miru Vojvodića (49) misli da je neodlučan, a žao joj je Josipa Tratnjaka (20), prema koje su djevojke bile jako grube. Hakiju Špagu (41) nije komentirala, ali Nikolina Sajević je.

- Nisam s ostalim kandidatima provela previše vremena niti sam razmišljala o njima, ali Hakija mi je i dalje najzgodniji od njih - kaže Nikolina, koja je, pak, imala o Hakiji nešto drukčije mišljenje u finalnoj epizodi.

Foto: RTL

- On nije dobar čovjek. Jako je dvoličan. Ne zna što bi od svog života - rekla je Nikolina pred kamerama. Od muškaraca s farme Ines su se svidjeli Dušan i Josip.

- Razmijenili smo neke seoske poljoprivredne teme jer imam vlastitu zemlju pa mi je uvijek super poslušati korisne seoske savjete - tvrdi kandidatkinja.

Foto: Privatni album

Na pitanje kad bi bile životinja, koje bi bile, Bahra, Ines i Nikolina dijele isto mišljenje.

- Bila bih lavica jer mi je to po horoskopu, a i zbog snage i odvažnosti jer sam i ja takva - kaže Bahra, a slično kažu i Ines i Nikolina.

- Jako sam uporna. Kad si odredim cilj ništa me ne može spriječiti da to ne ostvarim. Tako i s dečkima. Ili imam onoga kojeg želim ili se predomislim - kaže Ines.

Foto: RTL

Međutim, Marijana se razlikuje od protukandidatkinja.

- Kad bi bila životinja htjela bih biti ptica, slobodna, bez ograničenja - rekla je Marijana te citirala Tina Ujevića: "Za let si, dušo, stvorena".